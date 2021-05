Nový tenisový talent. Vojtěch Petr – v 16 letech poprvé mezi chlapy

Je mu šestnáct let a k tomu pouhé dva měsíce. Z vesničky Trojanovice na Novojičínsku se už před časem vydal do světa a začal o sobě dávat vědět. Doposud hrál jen juniorskou kategorii, ale když se tvořil list kvalifikace tradičního turnaje I.ČLTK Prague Open, organizátoři se rozhodli, že mu dají šanci. Vojtěch Petr si díky divoké kartě poprvé zahrál mezi muži!

Byl z toho nakonec krásný příběh a chybělo jen málo, aby se mohlo mluvit o senzaci. Mužem, který přivítal Vojtěcha Petra v elitní kategorii, byl pětatřicetiletý ukrajinský veterán Sergij Stachovskij. Tedy borec, který v roce 2013 ve Wimbledonu zastavil i Rogera Federera na jeho oblíbené trávě. „Já vlastně neřešil, kdo to je. Byl jsem rád, že si tady můžu zahrát. A když mi pak vylosovali jeho, tak jsem si jen řekl, že to asi bude zajímavé,“ usmál se český mladík.

S o 19 let starším Stachovským odehrál zřejmě nejkrásnější zápas prvního dne turnaje. Souboj generací musel rozhodnout třetí set, v němž sice Petr jako první prolomil soupeřův servis a ujal se vedení 3:2, ale zkušenější Stachovskij na brejk odpověděl a závěr odehrál ve větším klidu. Vojtěch Petr nakonec rozhodl svou vlastní dvojchybou.

„Určitě to bylo jiné než juniorský tenis. Šlo o to využít jednu nebo dvě šance. On těch šancí měl samozřejmě víc. Cítím zklamání, ale vím, že i s dospělými můžu hrát. Pro mě bylo pozitivní, že jsem to zvládl hlavou a dokázal jsem s ním hrát o každý balón,“ vyprávěl.

Vojtěch Petr se nyní zase vrátí na juniorskou tour, zamířil do Rakouska, kde ho čekají dvě klání, na nichž bude vylepšovat své aktuální 70. místo v juniorském žebříčku ITF. Ale vzpomínky na Prahu zůstanou jako motivace do budoucna.

„Jsem strašně rád, že jsem dostal divokou kartu, organizátoři jsou moc hodní. Snažil jsem se tam nechat všechno, škoda jen že to nevyšlo. Ale odcházím s hlavou nahoře,“ děkoval domácímu klubu I.ČLTK. A ač Vojtěch Petr ve svých čerstvých 16 letech o svých tenisových cílech raději mluvit nechce, plány do budoucna má jasné. „Chtěl bych jezdit velké turnaje, užít si atmosféru s diváky. Už i tohle je jiná úroveň, než juniorské turnaje. Prostě je to krásný svět a přiznám se, že bych v něm chtěl žít…“