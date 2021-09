Malá mašina končí. Nepamatuju, že by byl Pacquiao unavený, říká Kraj

Slavný filipínský boxer Manny Pacquiao ohlásil odchod do sportovního důchodu. Dvaačtyřicetiletý bývalý profesionální šampion, jenž jako jediný získal mistrovské tituly v osmi různých váhových kategoriích, je v současnosti ve své zemi senátorem a příští rok hodlá kandidovat na prezidenta.

„Je pro mě těžké přijmout, že můj čas jako boxera skončil. Je to nejtěžší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal, ale jsem s ním smířený,“ řekl bijec v emotivním videoprohlášení. „Právě jsem slyšel poslední odzvonění… Tapos na ang box (Moje boxerská kariéra skončila),“ zakončil svůj projev.

Pacquiao poslední zápas v ringu absolvoval v srpnu. Připsal si tehdy porážku na body s Kubáncem Yordenisem Ugásem. „Asi mohl ukončit kariéru i dříve. Ale mám pro něj pochopení a i v takto vysokém věku předváděl skvělé výkony. Jen už to nestačilo na výhru nad nejlepšími,“ komentuje ohlášení Filipínce Lukáš Konečný, bývalý mistr světa organizace WBO. „Pro mě je to již teď boxerská legenda, dokázal nejen unést slávu, ale zachoval se i velmi lidsky a hodně se věnoval, především na Filipínách, charitě.“

Pacquiao byl skutečně velmi aktivní v dobročinných projektech. V roce 2015, kdy na body prohrál nejsledovanější duel v historii bojových sportů s dalším velikánem ringu Američanem Floydem Mayweatherem, rozdělil mezi několik charit celkem 50 milionů dolarů (podle tehdejšího kurzu zhruba 1,2 miliardy korun).

V minulosti nechal také vybudovat menší vesničku pro bezdomovce ve filipínské provincii Sarangani. Nakoupil tehdy pozemky a vystavěl na nich několik set bytových jednotek, které následně daroval bezdomovcům. Celý projekt platil ze svého. „Za tento dar děkujte Bohu. Jedná se o dar od něj, já jsem pouze prostředník. Starejte se o svůj majetek dobře a neprodávejte ho,“ vzkázal tehdy Pacquiao obdarovaným.

Velké sociální cítění má slavný ringový ranař určitě kvůli krušnému dětství. Vyrostl mezi šesti sourozenci a z domova odešel ve čtrnácti letech, protože matka neměla dostatek financí, aby zabezpečila celou rodinu. Box mu pak vše vynahradil. Za šestadvacet let dlouhou kariéru se mu podařilo získat jmění ve výši půl miliardy dolarů (přes deset miliard korun).

MANNY PACQUIAO Přezdívka: Pac Man

Narozen: 17. prosince 1978 (42 let), Kibawe, Filipíny

Výška/váha: 166 cm/66 kg

Profesionální bilance: 62 vítězství (39 způsobem KO), 8 proher, 2 remízy

Celkem odboxováno kol: 498

A co z něj dělalo tak skvělého rohovníka? „On byl malá mašina. Jak v zápase začal, tak i skončil. Nepamatuju se, že by byl kdy unavený," říká Rudolf Kraj, majitel stříbrné olympijské medaile ze Sydney. „Ať už si člověk zapnul první, osmý nebo dvanáctý kolo jeho souboje, tak byl furt čerstvej. Byl to prostě dříč a na nízkou váhu měl i tvrdý úder, protože výher knockoutem má taky ranec.“

Pacquiao v kariéře vyhrál 62 zápasů, 39 z toho knockoutem, srpnová porážka byla osmá. Dvakrát jeho utkání skončilo remízou. Legendární „Pac Man“ s boxem končí hlavně proto, aby se mohl soustředit na politickou kariéru. Chtěl by se totiž stát filipínským prezidentem. Do politiky vstoupil v roce 2010, kdy byl zvolen poslancem, o šest let později se stal senátorem.

„Jestli se chce naplno věnovat politice, tak mu to jenom přeju. Něco dělat musí, aby ho život bavil dál. Protože když sportovci zakončují takhle dlouhou kariéru, tak jim z toho pak začne je*at. Tak prostě musí mít další vidinu a cíl,“ upozorňuje Kraj.

Pokud by Pacquiao uspěl a skutečně zaujal ve své zemi post nejvyšší, jeho velkolepý životní příběh by tím byl o to zajímavější. Z kluka, který vyrůstal na ulici, by byl prezident. A to vše by dokázal díky boxu. Lze tak zcela věřit poslání, které při loučení s kariérou zmínil: „Jděte si za svými sny, tvrdě pracujte a sledujte, co se stane. Sbohem, boxe!“