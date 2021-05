Hvězdy se vrací do Chuchle. O místo v týmu pro LOH zabojuje i Kellnerová

Bude to ostrá zkouška pro olympijský závod. Už jen proto, že pražské parkury bude během víkendu připravovat španělský stavitel Santiago Varela Ullastres, jenž byl jmenován Mezinárodní jezdeckou federací (FEI) jako autor kurzů pro Hry Tokiu.

„Z Prague Cupu to činí doslova generálku pro všechny kvalifikované celky,“ líčí ředitelka závodu Markéta Šveňková.

Uvnitř jednotlivých týmů půjde zároveň o nominační boj o místa v olympijské sestavě. A v tom českém do něj půjde i Anna Kellnerová, která koncem března tragicky ztratila tatínka Petra při havárii vrtulníku na Aljašce.

Česká nominace Emma Augier de Moussac, Anna Kellnerová, Aleš Opatrný, Kamil Papoušek, Ondřej Zvára

„Každopádně jsem velmi ráda, že všichni členové A týmu, kteří dopomohli, abychom mohli jet na olympijské hry, jsou tento víkend tady přítomni a budou bojovat o co nejlepší umístění v Poháru národů,“ řekla Šveňková.

Český tým se bude snažit zopakovat loňský úspěch. V srpnovém úmorném horku tehdy v dramatickém závodě bojoval o stupně vítězů až do poslední jízdy Aleše Opatrného, jehož kůň Gentleman van het Veldhof se polekal prvních padajících stínů a nedokončil. Anna Kellnerová pak zazářila v Grand Prix, v němž skončila se svou čtvrtmiliardovou klisnou Catch Me If You Can rovněž na pátém místě.

Oproti loňské sestavě nebude v týmu pro Pohár národů Ondřej Zvára, který bude závodit jako jednotlivec. Nahradí ho Emma Augier de Moussac, zbytek týmu bude stejný jako loni, tvoří ho Kellnerová, Opatrný a Kamil Papoušek, loňský hrdina, který nastoupil do závodu i s přetrženým tříslem.

Všem půjde kromě týmového úspěchu i o nominaci na olympiádu. Ta bude uzavřená v červnu po dvou pětihvězdičkových závodech CSIO v Římě a Sopotech. Místo v týmu získají čtyři dvojice.

„Všichni musí bojovat, do olympiády je dlouhá doba a jezdci i koně musí předvádět stoprocentní výkony,“ uvedla Šveňková.

Kellnerová tentokrát pravděpodobně nebude závodit se svou nejdražší klisnou, ale pojede na Silverstone G, s nímž potřebuje potvrzující výsledek pro olympijské hry.

Ve velké pohodě je Aleš Opatrný. Před čtrnácti dny vyhrál s Forewerem v Linci, před týdnem ovládl v Chuchli závod Světového poháru s Gentlemanem van het Veldhof.

„Koně jsou ve formě, já snad taky. Doufám, že to bude pokračovat i tenhle týden a ukážeme se v Poháru národů i v neděli,“ uvedl Opatrný, který se v týmovém závodě zřejmě ukáže na Forewerovi. „Pohár národů je srdcová záležitost. Jezdci musí ukázat pevné nervy a v daný moment podat dobrý výkon. Loni se mi první kolo povedlo skvěle, druhé úplně ne. Naštěstí jsem měl dobré týmové kolegy, kteří to zachránili, a ujeli jsme alespoň páté místo. Doufám, že se letos posuneme ještě o něco dopředu.“

Pořadatelé mohli přípravy závodů naplno odstartovat až před dvěma týdny, kdy obdrželi potřebnou výjimku. Všichni účastníci museli doložit PCR test a jsou pravidelně testováni. Závody se konají bez diváků. Sledovat je bude možné na streamu a v pátek i v neděli v přímých přenosech České televize.

CSIO NA ČT SPORT

PÁTEK – POHÁR NÁRODŮ: 12.25 a 15.05

NEDĚLE – GRAND PRIX: 15.35