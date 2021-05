Symbol hokeje v 90. letech? Přece Jaromír Jágr (49) a jeho »deka« na hlavě. O tehdy populární sestřih mullet se zajímaly zvídavé děti, které drsnými otázkami českou legendu nešetřily.

Jágr kštici shodil v roce 1999, dnešní dítka už si ji mohou prohlédnout jen na archivních obrázcích. Přesto je velice zajímalo, co Jardu vedlo k tomu, aby ztřeštěný účes nosil. Navíc s upřímností sobě vlastní, prcci jej vůbec nešetřili. V projektu, který Jágrovo Kladno vymyslelo ve spolupráci s partnerem klubu Kauflandem, pokládali otázky pěkně na férovku.

„Proč jsi nosil dlouhé vlasy jako holka a kdo ti je stříhá?“ vpálilo mu obličeje jedno z dětí. Hokejový bůh však dokázal zachovat duchapřítomnost a odpovědět s humorem. „Podívej se na mě, myslíš si, že to někdo dělá? Už rok jsem nebyl u žádného kadeřníka,“ odvětil Jaromír. A věru, Jágr má své lokny skoro po ramena, shodil jen plnovous, který si pěstoval v úspěšné honbě za extraligou.

Ačkoli v únoru oslaví padesátiny a vlastní děti stále nemá, s ratolestmi si užil kopec zábavy. I když mu kolikrát zatápěly. „Zkoušely mě ze zeměpisu nebo z přírodovědy, poslouchal jsem jazykolamy. Bylo to příjemné, ani jsem nemusel vytahovat naučené fráze, které běžně používám v pozápasových rozhovorech,“ usmíval se hokejista.

Další zajímavé dotazy:

Když jsi byl v Americe, byl jsi tlustý?

„Ne, nebyl. Ztloustl jsem až tady v Čechách, protože je tu jiné jídlo než v USA. Tady je hodně knedlíků, oplatek a čokolád.“

Kolikrát jsi řekl: tak určitě?

„No, několikrát. Ale za to mohou novináři. Oni ti položí otázku tak, že ani jinak odpovědět nemůžeš. Když se to někomu nelíbí, tak to nedávejte za vinu sportovcům, ale novinářům.“

Jakou jsi naposledy četl knížku a jak se jmenuje?

„Naposledy jsem četl knížku Jaromír Jágr a jmenuje se Jaromír Jágr.“

Čteš si večer pohádky?

„Nečtu, já už jsem na pohádky moc starý a ani jim moc nevěřím.“