Patří k nejpopulárnějším sportovcům posledních let. Svým zpupným životním stylem rozděluje diváky na své příznivce a odpůrce, ale jen u málokoho nevzbuzuje žádnou emoci. Conor McGregor (32) se prostě nebojí pompézních akcí. Nyní se pustil do dalších velkých prohlášení. Chce se angažovat ve fotbalovém velkoklubu!

První náznak poskytl po neúspěchu projektu Superligy. Conor tehdy začal naznačovat své úvahy o koupi podílu ve svém oblíbeném klubu Manchester United. Právě fanoušci rudých ďáblů jsou se svými majiteli dlouhodobě na kordy a změně by se jistě nebránili.

Irský bijec disponuje nemalým finančním kapitálem, ale i tak by se jednalo z jeho strany o dosti odvážný krok. Těch se ovšem nikdy nebál a není důvod, aby cokoliv měnil. Jde si tvrdě za svými sny bez ohledu na překážky.

Jeho úmysly nabyly reálnější podoby poté, co odpovídal na sociální síti Twitter svým obdivovatelům na dotazy. „Dříve jsem uvažoval o Celticu. Znamenalo by to získat akcie od Dermota Desmonda. Určitě mě zajímá možnost získat z nějaké části sportovní tým. Celtic i Manchester United jsou týmy, které se mi líbí, ale jsem otevřený. Cítím, že bych mohl pro klub udělat velké věci,“ netají se McGregor odvážnými plány.

Jestli svou touhu skutečně naplní, to je nyní ve hvězdách, ale rozhodně by fotbalové prostředí svým vystupováním oživil.