Zahrál si na fotografa a zvládl to na jedničku. Hokejový šikula David Pastrňák (24) by klidně mohl vyměnit hokejku za objektiv, pořídil totiž památeční snímek své těhotné švédské přítelkyně Rebeccy Rohlssonové (25).

Do porodu »Pasty« juniora zbývají zhruba už jen čtyři týdny a blonďaté krásce bříško narostlo natolik, že ani nezapne své riflové lacláče. Pár se tak rozhodl tento moment v poslední fázi zvěčnit, ale role fotografa se místo profesionála ujal sám útočník Bostonu. „David předvádí své fotografické schopnosti,“ radovala se z obrázku Rebecca.

Nebyl by to ale vyhlášený šprýmař Pastrňák, kdyby nechtěl pobavit. „Parádní fotka, dokonce i to mlíko tam pasuje,“ žertoval David. Nenarážel však na zvětšující se vnady své přítelkyně, nýbrž na láhev mléka v pozadí.

Český ostrostřelec se již potomka nemůže dočkat, předem dokonce vyloučil i blížící se světový šampionát v Rize, na který by kvůli play off NHL stejně letět nemohl. Bruins boj o Stanley Cup začnou proti Washingtonu, což je necelou hodinku a půl letadlem, ale přes sedm hodin autem. Snad si proto Rebecca načasuje porod tak, aby jej nastávající tatínek stihl.