Lahůdkářství U Krejčího: Drtivý finiš před play off, skvělá chemie s Hallem

Rozjel se tak, že atakoval čelo pořadí nejproduktivnějších Čechů sezony NHL. David Krejčí potvrzuje, že s blížícími se bitvami o Stanley Cup raketově roste i jeho produkce. Před posledním duelem základní části, do kterého nakonec stejně jako další hvězdy Bruins nenastoupil, byl 35letý mazák Bostonu jen čtyři body od čísel českého lídra Davida Pastrňáka. Pro co nejlepší pozici při vyjednávání o novém kontraktu nemohl v závěru základní části udělat víc…

V noci na úterý drtil svými finesami newyorské Islanders. Všechny tři trefy Bostonu nesly podpis Davida Krejčího. Díky třem asistencím při výhře 3:2 v prodloužení se kreativní centr vyšvihl mezi dvacítku nejproduktivnějších asistentů NHL. Závěrečný duel základní části proti Washingtonu pak stejně jako David Pastrňák s celou první formací a dalšími tahouny mužstva vynechal.

Ale zpátky k představení proti NY Islanders. Taylor Hall v nápřahu čekal „crossovou“ nahrávku od DK46. Dočkal se. Gól.

Za chvíli Brad Marchand položil v brankovišti čepel na led, kde přistála další Krejčího milimetrová lahůdka. Ťuk a gól.

Nejlepší nahrávači sezony 1. Connor McDavid (Edmonton) 69 54 zápasů 2. Leon Draisaitl (Edmonton) 51 54 zápasů 3. Patrick Kane (Chicago) 51 56 zápasů 4. Mitch Marner (Toronto) 47 54 zápasů 5. Nathan MacKinnon (Colorado) 45 48 zápasů 6. Adam Fox (NY Rangers) 42 55 zápasů 7. Artěmij Panarin (NY Rangers) 41 42 zápasů 8. Jonathan Huberdeau (Florida) 41 55 zápasů 9. Brad Marchand (Boston) 40 53 zápasů 10. Mark Stone (Vegas) 40 54 zápasů 17. David Krejčí (Boston) 36 51 zápasů

Dvě brilantní pobídky šternberského rodáka se zasadily o dvoubodový skalp newyorského týmu. Zbývá poslední asistence. Dobrá, tam už to bylo výhradně o fortelu nového kumpána v lajně, Hall si v prodloužení narazil s Krejčím a parádním sólem ukončil zápas v TD Garden, kam se mohlo vydat přes čtyři a půl tisíce diváků.

Čerstvé spojení Krejčí-Hall, jež vzniklo nedávným nákupem někdejšího držitele Hart Trophy (2018), vyhlíží jako těžkotonážní zbraň Bruins do play off. Údernost týmu spojovaná s elitním komandem Marchand, Bergeron, Pastrňák dostala brilantní údernost ze zálohy.

„David našel s Taylorem velmi rychle společnou řeč. S Hallovým příchodem se ustálila druhá lajna, což je pro Boston výborná zpráva. Ti dva společně s křídlem Craigem Smithem chytli šťávu a momentálně táhnou tým. Navíc šikovně sáhli do přesilovek, kde Davida s Hallem dali k Bergeronovi s Marchandem a šlape jim to výborně,“ hodnotí Krejčího zástupce František Tausch ze společnosti Global Management Group.

Čechův aktuální účet vykazuje 51 utkání, 8 gólů, 36 asistencí, 44 bodů. V nahrávkách jej čeká české prvenství v tomto ročníku. Daleko není ani vítězství v bodování. Krejčího finiš byl dech beroucí, za poslední měsíc během 16 utkání zapsal 21 bodů (6+15), v posledních čtyřech partiích dodal do výkazu sedm asistentských čárek. Před úterním programem byli Ondřej Palát a David Pastrňák vepředu jen o dva, resp. o čtyři body. Tak nakonec bodování české špičky skončilo, protože Paláta už zápas nečeká a oba hráči Bruins k poslednímu klání do Washingtonu neodcestovali. Kouč Bruce Cassidy jim dal před klíčovou fází sezony zasloužený odpočinek.

Oceňovaný zkušený centr v minulosti vyhrál dvakrát bodování Stanley Cupu, s nástupem příjemnějších teplot se opět dostává do klasické ráže. Jakmile zdraví drží, Krejčího neotřelé nápady zatraceně píšou. Nehledě na našlapaný zápasový režim neobvyklé sezony, který pokročilejším třicátníkům těžko může svědčit. Jenže Krejčí na ledě vypadá velmi svěže.

Na první pohled má v nádrži víc paliva než obletovanější krajan Pastrňák. „Krejča se každé léto svědomitě připravuje, kondici má výbornou. V závěru sezony má vždy dostatek sil, pokaždé dokáže ještě přidat a stává se nejlepším hráčem Bostonu,“ přidává Tausch svůj pohled.

Bodování Čechů 1. David Pastrňák (Boston) 48 zápasů 48 (20+28) 2. Ondřej Palát (Tampa Bay) 55 zápasů 46 (15+31) 3. David Krejčí (Boston) 51 zápasů 44 (8+36) 4. Tomáš Hertl (San Jose) 49 zápasů 43 (19+24) 5. Jakub Voráček (Philadelphia) 53 zápasů 43 (9+34)

Ono to má i svou logiku. Krejčí je se 7 miliony dolarů dvaapadesátým nejlépe placeným hráčem soutěže. To už musí něco předvádět. Opoře Bruins končí šestiletá smlouva (na 43,5 milionu dolarů) a v červenci se má stát nechráněným volným hráčem.

Jedná se v zákulisí o nové? Krejčí se do dalších námluv zatím nehrne. „David chce dohrát sezonu, pak si řekneme v klidu, co chceme a co by se mělo dít. Zatím novou smlouvu neřeší,“ tvrdí Tausch.

Možnosti jsou otevřené. Stát se může cokoli. I to, že poprvé od roku 2006 v NHL oblékne jiný dres než s velkým B či medvědem na prsou.

Jak nedávno zmínil ve svém komentáři pro Sport bývalý renomovaný střelec Petr Sýkora, Bruins by nemohli udělat větší hloupost. „Já být generálním manažerem Bostonu, Krejču bych pustil jedině přes mou mrtvolu.“

Boston Bruins Vše o klubu ZDE