Skvělá zpráva. Vrána má zájem jet na MS! Výměna pomohla, ví Nedvěd

V noci na pátek sestřelil Dallas čtyřmi góly (7:3) a stal se hlavní hvězdou programu NHL. Jakub Vrána znovu potvrdil, jaké ofenzivní schopnosti se v něm skrývají. Přesně taková zbraň by se náramně hodila národnímu týmu na blížícím se šampionátu v Rize (21. 5. – 6. 6). Hokejový fanoušek se pomalu může těšit, nové eso Detroitu přislíbilo na MS účast. „Je to na dobré cestě, věřím a myslím si, že Kuba pojede,“ hlásí fajnovou novinu Petr Nedvěd, generální manažer reprezentace, který Vránu do Lotyška lanaří.

Jak probíhají vaše debaty s Jakubem Vránou, který k Red Wings nedávno přestoupil z Capitals?

„Bavíme se spolu, Kuba chce přijet. Druhá věc je, že mu po sezoně vyprší smlouva, čili tam to musíme dotáhnout (s pojištěním), nicméně je velká šance a pravděpodobnost, že ho na mistrovství budeme mít. Máme radost a musím přiznat, že výměna do Detroitu nám vyloženě spadla do klína. A ne, nemám v ní prsty.“ (usmívá se)

Vránův trejd do týmu bez šance na postup do Stanley Cupu se z hlediska zájmů reprezentace povedl, na rozdíl třeba od přesměrování brankáře Davida Ritticha z Calgary do Toronta…

„Přesně tak. David byl v našem hledáčku, stáli jsme o něj, ale postupem času bylo stále jasnější, že ho Calgary udají jinam. Kdyby ne, hodně bychom o něj stáli, šance byla velká. Škoda.“

Otevřeně se mluví o tom, že řada hráčů NHL se kvůli nepříjemným opatřením v zámoří nepohrne do připravené bubliny v Rize. Jakuba Vránu tohle netrápí?

„Chápe a rozumí tomu. Stejně jako další kluci. Je to nutná součást každodenního hokejového života. Pevně věřím, že tohle bude poslední mistrovství světa s obdobnými potížemi. V každém případě před klukama smekám klobouk. Není snadné po tak náročné sezoně v NHL přijet, zase se zakonzervovat do ještě větší bubliny a v ní pár týdnů fungovat.“

Vrána nastupuje v Detroitu vedle Filipa Zadiny, s nímž také počítáte do Rigy. To je další plus, že?

„Samozřejmě. Bude to určitě jedna z možných variant, Kuba dal v noci čtyři góly, je evidentní, že to mezi klukama funguje. Takže i tohle spojení nám hraje do karet.“

Vránovi se z Capitals moc nechtělo, navíc Detroit v současnosti není pro život destinace, kam by se každý hrnul. Ale herně pookřál a může si vytvořit super pozici pro vyjednávání o novém kontraktu, souhlasíte?

„Je to tak. Kuba byl z trejdu v první chvíli špatnej, na Washington byl zvyklý a cítil se tam dobře. Sám to znám z vlastní zkušenosti. První dny nebo týdny si zvykáte na nové prostředí, nemáte tu svoji rutinu, všechno je nové. Klub, spoluhráči, město. Každá organizace je navíc něčím specifická. Na začátku to bývá nepříjemné. Ale sám jsem mu říkal, že výměna do Detroitu je možná to nejlepší, co ho mohlo potkat. Pokud bude hrát tak, jak umí, dostane u Red Wings daleko víc prostoru než na minulé štaci. Dočká se vytížení, jaké si přál ve Washingtonu, jenže tam ho nedostal. Protože tak dobrých hráčů jako on, bylo vedle něj víc. V Detroitu na sobě logicky musí dál pracovat a přesvědčovat, ale nevidím důvod, proč by neměl hrát 18 až 20 minut, včetně přesilovek. Hokejově se tam posune zase dál a výš. A nejen hokejově. Hraje o novou smlouvu, tohle jsou spojené nádoby.“

Navíc Stanley Cup má, nemusí všechno tolik hrotit.

„Ano, to je obrovské plus.“

Kouč Capitals nicméně o Vránovi zrovna v superlativech nemluvil, říkal, že od něj potřebuje víc celoplošné práce a nechal ho i sedět. Řešili jste to spolu?

„Každý trenér má nějaká očekávání pro jednotlivého hráče. Tady se to asi navzájem úplně nesešlo. V Detroitu může mít jeho nový kouč zase úplně jiný názor. To je normální. Ono je to hodně o tom, že když hrajete všechny důležité okamžiky na ledě, váš herní projev vypadá jinak, než když dostáváte míň času a na přesilovce se jen mihnete. Pak máte hráče, kterým stačí 13 minut a stejně předvedou hodně věcí. To byl příklad Jirky Hudlera. V Detroitu hrál dlouhé roky bez toho, aby měl nějaký štědrý ice time a stejně dělal rok co rok dost bodů. Dokázal vytěžit z minima maximum. Ale pak je řada jiných, který z třinácti minut těžko něco vyprodukují. Kuba Vrána je typ hráče, kterému když dáte důvěru, bohatě vám ji vrátí. Myslím, že v Detroitu se to názorně ukáže. Obě strany z toho budou profitovat. A my se na něj moc těšíme.“