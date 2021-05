Vítězové uzávěrky přestupů NHL? Dva probuzení střelci a manažer Yzerman

Je to přesně měsíc od chvíle, kdy se v NHL mohlo naposledy vyměňovat hráčské zboží. Ti, co cílí na Stanley Cup, prodávali volby v draftu za okamžitou pomoc a celky v přestavbách naopak sbíraly drafty. Z hráčského pohledu se však zdá, že jasnými vítězi jsou dva útočníci, kteří se od chvíle výměny herně i střelecky probudili. A kteří mají dobrou šanci se v novém celku uchytit na delší dobu. Jakub Vrána v Detroitu a Taylor Hall v Bostonu.

V případě Jakuba Vrány neznamenala výměna ani tak probuzení, jako spíš kompletní polití živou vodou. Jedenáct zápasů, jedenáct bodů a hned osm střeleckých zářezů na pažbě. Především jeho čtyřgólová show proti Dallasu napověděla, že pětadvacetiletý rodák z Prahy po soužení se v dresu Capitals nalezl místo zaslíbené. V Detroitu mu věří, hraje přes sedmnáct minut za zápas.

„Mám rád, když mi někdo dá šanci. Chci z toho teď dostat co nejvíc, beru to ze svého hlediska jako velkou příležitost,“ potvrdil útočník. Jeho výměna způsobila v poslední možný den přestupů poprask. Detroit získal kromě českého křídla i Richarda Pánika a 1. a 2. volbu v draftu. Do Washingtonu se naopak přesunul útočník Anthony Mantha. Nepsané pravidlo zní, že výměnu vyhrává ten, kdo z ní získal nejlepšího hráče. Prozatímní výsledek hovoří jednoznačně pro Red Wings.

„Má schopnost vytvořit si příležitosti sám díky své rychlosti. Tak to u rychlých hráčů bývá, nepotřebují nutně skvělou přihrávku, ale sami se do šancí dostanou. Navíc mnoho hráčů potřebuje na gól deset střel, někomu stačí jedna,“ popisoval Vránovy silné stránky jeho nový kouč Jeff Blashil. „A on má opravdu speciální schopnost střílet branky,“ doplnil.

Z hlediska osobní budoucnosti mají Vránovy okamžité střelecké výkony v novém dresu obrovský význam. Po sezoně bude bez kontraktu (dosud bral 3,5 milionu dolarů ročně) a vzhledem k tomu, že generální manažer Steve Yzerman staví nový celek, který má v dohledné době mašírovat na vrchol hokejového světa, musí výši každého kontraktu důkladně promýšlet.

Všeobecně se však očekává, že český střelec červený dres oblékne i v příštím ročníku. „Máme dobré hráče a chceme si je zde nechat za rozumnou cenu,“ okomentoval situaci Yzerman. K přestupu si zatím může gratulovat, Vrána se zdá jako exkluzivní posila.

Ohledně budoucnosti českého forvarda se jako nejpravděpodobnější jeví dvě varianty. Buď delší, například čtyřletý kontrakt okolo pěti milionů dolarů, nebo krátkodobější varianta na dva ročníky okolo čtyř milionů. „Máme tento rok dvanáct výběrů v draftu, přijde nová krev a nikdo, včetně Hronka nebo Vrány, nemá nic jistého,“ popsal klubovou situaci skaut Detroitu Vladimír Havlůj v rozhovoru pro deník Sport. A přesně proto má Vránův okamžitý střelecký vstup do kabiny Red Wings takovou váhu.

V prakticky totožné pozici se díky výměně na poslední chvíli ocitl Taylor Hall, nejužitečnější hráč NHL v sezoně 2016/17. Jeho trejd z Buffala do Bostonu odkryl fakt, na který už se možná pomalu zapomínalo. Stále patří mezi hvězdy. Když mu dáte k ruce centra v podobě Davida Krejčího a zdravou kabinu mířící na nejvyšší mety, dovede Hall dřít, bodovat a ničit soupeře. „Krejčí mu strašně pomohl. Hledá ho přihrávkami,“ potvrdil kouč Bruins Bruce Cassidy. „Hall, to je kompletní balíček dovedností,“ řekl k nové posile sám Krejčí.

Do přestupové uzávěrky se dlouhodobá budoucnost ofenzivy Bostonu spojovala pouze se jménem Davida Pastrňáka. Pětadvacetiletý fantom se zařadil mezi ligovou šlechtu a už nyní je jasné, že se v nadcházejících ročnících stane hlavní tváří Bruins. Ale to by bylo málo. Z hlediska střelecké kadence rozhodně. Proto si generální manažer Don Sweeney mne ruce, že Hall tak pookřál. Jeho nasazení na ledě se absolutně nedá srovnávat s tím, jak se jevil v Buffalu.

„Rád bych zde strávil delší dobu,“ pokýval hlavou po oznámení výměny sám Hall. Čtrnáct bodů v šestnácti zápasech dává najevo, že nešlo o pouhá zdvořilostní slova. Jednička draftu z roku 2010 ví, že jí končí smlouva (dosud bral 8 milionů dolarů ročně). Pověst má navíc Kanaďan v zámoří všelijakou. Působí už v pátém klubu a ani v jedné z předchozích štací se nepotkal s větším týmovým úspěchem. Jedinou vítěznou sérii si připsal v minulé sezoně, kdy díky speciálnímu systému vyhrál s Arizonou předkolo proti Nashvillu. I proto se zakotvení v celku dlouholetých ligových favoritů zdá jako ideální varianta.

„Zisk hráče Taylorových kvalit a vědomí toho, že dovede pomoci se skórováním dalším lajnám, bylo velké pro všechny naše hráče,“ doplnil trenér Cassidy pro web Sportsnet. I příchod tak kvalitního jména, jednoznačně nejžhavějšího zboží, které bylo na uzávěrce k mání, dá signál i ostatním hráčům. Jako by generální manažer vzkazoval: Věříme vám, máte kvalitu, na play off posílíme.

Mezi Vránou a Hallem je jediný rozdíl. Zatímco pro českého rychlíka se vrcholem aktuálního ročníku stane účast na světovém šampionátu, posila Bostonu si potřetí v kariéře vyzkouší boje o Stanley Cup. Už nyní ale oba jasně vzkázali svým novým zaměstnavatelům: S námi můžete počítat!

Statistiky před a po výměně

Jakub Vrána Washington Detroit 39 zápasy 11 25 body 11 11 góly 8 14 asistence 3 0,64 body na zápas 1,00 14:22 průměrný čas na ledě 17:16