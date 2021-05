Stává se již tradicí, že si páry nechávají sdělit pohlaví svého děťátka za pomoci přátel a více či méně originálních nápadů. Nejinak tomu učinil i olympionik Adam Sebastian Helcelet (29) se svou milovanou Denisou (34).

A jak že tedy celá akce probíhala? U příležitosti třetích narozenin dcerky Evelin si rodiče nadělili dárek v podobě vzácné informace. Kamarádka Tereza, která jim měla pohlaví sdělit, si na ně přichystala zajímavou výzvu. Přinesla před zamilovaný pár košík vajíček, kde všechny až na jedno byly uvařené. Zároveň polovina vajec nesla barvu růžovou a druhá modrou.

K zjištění vedla cesta vskutku jednoduchá. Stačilo si rozbíjet jedno za druhým o čelo a to jediné syrové signalizovalo, zda se dočkají chlapečka či holčičky. První na řadu šla Denisa, ale modré vejce bylo uvařené, ovšem hned první pokus desetibojaře přinesl velké odhalení. Rodinu rozšíří druhá dcerka!

„Holka nebo kluk? My už to víme a teď i vy. Moc děkujeme za krásnou památku,“ rozněžněla se bývalá překážkářka nebo skokanka do dálky na svém Instagramu u videa z akce. „Příště se pokusíme rozbít těch vajíček více,“ dodala na závěr. Je to snad náznak, že rodina se bude nadále rozrůstat? To ví jen samotní manželé Helceletovi .