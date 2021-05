Žádný ušatý pohár za Ligu mistrů ani trofej za italskou ligu, nic z toho v poličce Pavla Nedvěda (48), viceprezidenta fotbalového Juventusu, po téhle sezoně nepřibude. Přesto nafasoval cennou sošku do sbírky!

Čech by řekl: Má z ostudy kabát. Italové mají Zlatého tapíra, satirické ocenění udělované těm, kteří předvedli či utrpěli něco jedinečného a ne zrovna pozitivního. Tradiční cenu předává v Itálii známý moderátor Valerio Staffelli (57). Ten s »oscarem za trapnost« zamířil do turínského sídla Juventusu. Proč?

Tým vyšperkovaný Ronaldem vypadl z Ligy mistrů v osmifinále s Portem. V domácí soutěži byl před včerejšími večerními zápasy až pátý, přičemž do LM jdou jen první čtyři. Navíc šéf Juve Andrea Agnelli zabředl do odsuzovaného projektu Superligy jak hroch do bahna. Ale zpět k tapírovi.

Staffelli se za ta léta setkal s rozličnými reakcemi oceněných včetně toho, že čelil útoku a soška lichokopytníka byla použita jako zbraň. Temperamentní Nedvěd , kterému cenu předal, naštěstí tentokrát nevypěnil a přebíral Zlatého tapíra skrz okénko auta se shovívavým úsměvem. „Máme nějaké problémy, ano, ale to je normální. Budeme bojovat až do konce,“ pronesl viceprezident Juventusu a odjel i s tapírem.