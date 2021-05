Jsme připraveni! Takový jasný vzkaz vyslali do světa čeští hokejisté. V generálce na MS smetli Rusko 4:0 a už se těší na páteční ouverturu šampionátu se stejným sokem (15:15, ČT sport)! Ihned po utkání zamířili na letiště a v euforické náladě se vydali vstříc hlavní výzvě v podobě medaile z mistrovství světa v lotyšské Rize.

Svěřenci Filipa Pešána doma potvrdili formu z přípravy, v níž všechny zápasy vyhráli. V posledním turnaji před odletem do Rigy porazili postupně Finy 2:1, Švédy 3:2 v prodloužení a včera kralovali i proti nejtěžšímu soupeři z Ruska.

Nešlo ale jen o góly v podání posily z NHL Filipa Zadiny, povedený nájezd Jiřího Sekáče , důrazného Jakuba Fleka či bleskové dorážky Tomáše Zohorny . Hokejisté ukázali, že se na vrchol sezony ideálně připravili po všech stránkách.

A byť si kromě Kremlu napsala Česko na seznam nepřátelských zemí evidentně i »sborná«, našinci se nenechali zahanbit. V regulérní bitce se třeba blýskl hvězdný obránce Detroitu Filip Hronek ! „Zranit se v posledním zápase by nebylo úplně chytré. Ale v takovém utkání s takovým nasazením nějaké šarvátky prostě budou,“ říkal trenérský asistent Jaroslav Špaček .

Pořádnou oporu pak Češi mají v Šimonu Hrubcovi . Jednička nároďáku přiváděla Rusy skvělými zákroky (celkem jich bylo 34!) místy až k zoufalství. A to je dobře. Vždyť základem každého úspěšného mančaftu je gólman. „Když si vše sedne, a zatím to vypadá, že to sedí, mohlo by to na MS být dobré,“ mrká Hrubec. Hráči se lvem na prsou mají prostě nabito na medaile.

Odlet a rozdělené bratrstvo

Po nadmíru vydařeném utkání zamířil Pešánův výběr rovnou na letiště. A nebyl sám! Z Prahy se stejným strojem do Rigy vydaly také reprezentace Ruska, Švédska a Finska. Český nároďák byl ale pochopitelně ze všech výběrů v nejlepší náladě. Euforii z odletu dokládá i rozesmáté selfie generálního manažera reprezentace Petra Nedvěda, které zachytilo i asistenta trenéra Jaroslava Špačka, jak si na vítězství proti »sborné« připíjí zlatavým mokem.

Tři hráči z vítězné sobotní soupisky ovšem nakonec smutní doma. Na poslední chvíli o letenku přišla trojice Jan Ščotka, Rudolf Červený a překvapivě také Hynek Zohorna. Trenéři rozhodli, že na šampionát poletí jen jeho bratr Tomáš. „Výkonnostní důvod nebyl tím, proč jsme bráchy roztrhli. Vybírali jsme hráče podle struktury týmu, do každé role, kdo kam zapadá,“ osvětlil svou volbu trenér Pešán.

Kdo všechno na MS odletěl?

Brankáři:

Petr Kváča (Liberec; 1 zápas)

Šimon Hrubec (Omsk/KHL; 11)

Roman Will (Čeljabinsk/KHL; 10)

Obránci:

David Musil (Třinec; 36 zápasů/0 branek)

Ondřej Vitásek (Liberec; 47/2)

Libor Hájek (New York Rangers/NHL; 2/0)

Filip Hronek (Detroit/NHL; 25/6)

Michal Moravčík (Tappara Tampere/Fin.; 45/1)

David Sklenička (Jokerit Helsinky/KHL; 45/1)

Libor Šulák (Kärpät Oulu/Fin.; 32/2)

Andrej Šustr (Kunlun/KHL; 20/3)

Lukáš Klok (Lukko Rauma/Fin.; 25/2)

Útočníci:

Matěj Blümel (12/4)

Tomáš Zohorna (oba Pardubice; 103/18)

Radan Lenc (35/6)

Adam Musil (oba Liberec; 13/2)

Matěj Stránský (22/4)

Michael Špaček (oba Třinec; 10/1)

Robin Hanzl (47/10)

Lukáš Radil (oba Spartak Moskva/KHL; 72/17)

Jakub Vrána (9/4)

Filip Zadina (oba Detroit/NHL; 7/4)

Jakub Flek (Karlovy Vary; 14/4)

Filip Chytil (New York Rangers/NHL; 23/6)

Jan Kovář (Zug/Švýc.; 133/31)

Dominik Kubalík (Chicago/NHL; 66/23)

Jiří Sekáč (Omsk/KHL; 61/7) J

iří Smejkal (Tappara Tampere/Fin.; 10/1)

