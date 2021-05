Dnes patří k oporám vicemistra z Liberce a má své místo v reprezentačním kádru pro mistrovství světa. Ne vždy ale bylo vše tak růžové. Gólman Petr Kváča (23) si musel své místo na slunci vydobýt tvrdou prací. O jeho příběh se teď podělil kondiční trenér Dominik Kodras, který působí u národního týmu a individuálně se stará právě i o Kváču. Co všechno stojí za vzestupem mladého brankáře? A jaké kroky učinil cestou na vrchol?

»Kvaky« oslovil kouče Kodrase v dobách, kdy byl dvojkou v tehdy prvoligovém Motoru z Českých Budějovic. Kondičního specialistu ihned zaujalo odhodlání, kterým mladíček disponoval. Pro svůj úspěch byl ochoten obětovat vše. Za pouhé čtyři roky spolupráce se dokázal propracovat do reprezentačního kádru, dotáhnout liberecké Bílé tygry ke stříbru v extralize a získat ocenění pro nejlepšího brankáře soutěže.

Když se srovnaly největší nevyváženosti a doladilo se posilování v plných rozsazích pohybu, tak se mohlo začít pracovat na sportovním výkonu. Stále byl však Kváča limitován nedostatkem svalové hmoty a nedostatečnou absolutní sílou. To bylo značným limitem v nahuštěném hokejovém kalendáři a způsobovalo to výkyvy formy. Během tohoto roku však nabral 4kg ve svalech a znatelně zlepšil i sílu. Zapracoval i na zlepšení dýchání, pomocí specifických dechových cvičení. Poprvé okusil extraligu v dresu pražské Sparty.

Rok 3

Přišel přesun do ambiciózního Třince. Díky tomu ubylo času na předsezonní přípravu. O to důležitější byla průběžná práce během celé sezóny. Zarputilý brankář si i nadále šel tvrdě za svým snem. Týden měl rozdělen na tři části: Síla, energie, rychlost. To ho opět posunulo o kus dále.