Neprůstřelný Kváča: do "svého" Třince se těšil. Hlídal si Růžičku i Stránského

Třinec po rekordní sérii dvaceti duelů bez prohry v základní hrací době kroutí opačnou šňůru. Devět zápasů v řadě nevyhrál za tři body. Nepomohlo rozhození elitní formace, ani zařazení dvou kanadských útočníků. Na Kváču si nepřišel nikdo, Marcinko trefil tyč.

Třiadvacetiletý Kváča se do Třince těšil. V minulém kole s parťáky vynuloval Budějovice (7:0) a v předchozí sezoně tady působil. „Mám dobré vzpomínky, jsem rád, že jsem tady mohl být, protože jsem dostal příležitost. Věděl jsem, že to bude hodně těžké, ale jako tým jsme si dodali sebevědomí, plníme detaily. To rozhoduje. Zvládli jsme to týmově.“

Kváča dobře zná většinu třineckých kanonýrů. Největší pozor si dával na Martina Růžičku a Matěje Stránského. „Tihle dva vyčnívají,“ přitakal gólman. „Růža dokáže prostřelit chumel, i nebezpečně přihrávat. Přes nohy dokáže puk procpat, když si vyjede od mantinelu, je těžké puk najít. A Straňas má zase strašně tvrdou střelu. Nepříjemnou, to si pořád moc dobře pamatuju z tréninků. Byl jsem tady, takže vím, co má Třinec za střelce. Patří k nejlepším v extralize.“

Ocelářům to ovšem momentálně nelepí. Za poslední tři duely dali jeden gól. Trenéři rozhodili elitní formaci, Kanaďany Leiera a Rodewalda dostal na křídla tentokrát Petr Vrána. Byli výraznější, než při premiéře, ale nestačilo to. Tygrům stačily dva brejky, dvě suverénně vyřešená přečíslení a brali komplet body.

„Hrají velice kompaktně, mají kvalitní mančaft a když jsme měli šance, skvěle je pochytal Kváča,“ musel uznat třinecký kapitán Petr Vrána. Kanadské parťáky se snažil zvednout. „Výborně bruslí, mají pohyb, ale je to jejich druhý zápas, dlouho nehráli. Navíc není jednoduché se hned přizpůsobit změně Kanada - Evropa. Snažíme se hodně mluvit, komunikovat, bohužel tomu zatím chybí góly.“

Kváča nepovolil Ocelářům ani jeden. Neprůstřelnost drží takřka 137 minut. „Tohle vám dodává sebevědomí, jsem správně v úhlech na střelu a pak vás to trefuje,“ pochvaloval si. „Sebevědomí roste s každou minutou, jsem za to rád. Vím, že stojím správně.“

Největší šichtu měl ve druhé třetině. Tam se Oceláři tlačili za vyrovnáním, Marcinko trefil tyčku. „Abych řekl pravdu, ani nevím, kdy mi bylo nejhůř,“ pousmál se Kváča. „Hokej mě neskutečně baví a naplňuje, chci vždy nechat na ledě maximum. Třinecké přesilovky byly nepříjemné, tam si šáhnete na dno sil, ale týmově jsme to zvládli. A tři bodíky se počítají.“

SESTŘIH: Třinec - Liberec 0:2. Druhá nula Kváči. Tygři se čtvrtou výhrou v řadě dostali přes Hradec

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 14:02. Bulíř, 38:49. R. Pavlík Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský, Kundrátek – Hrehorčák, Marcinko, Martin Růžička (A) – Leier, P. Vrána (C), Rodewald – M. Stránský, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký (A), Peterek, Hrňa – Kurovský. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – Knot, Kolmann, T. Hanousek, Rosandić, Štibingr, Derner, Kunst – Lenc, A. Musil, Birner (A) – Gríger, Bulíř, Průžek – R. Pavlík, P. Jelínek (C), J. Vlach – D. Špaček, Najman, Šír. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Lederer, Rožánek Stadion WERK ARENA, Třinec

