iSport podcast: Vracejí se Češi mezi elitu? Chybí Krejčímu s U21 ambice?

V novém iSport podcastu se podíváme dopodrobna na to, jak se národní tým pod vedením kouče Šilhavého mění k lepšímu. Je nevyhnutelné jet čím dál víc podle slávistické šablony a nezanechává to na okraji ještě nedávné opory Ondřeje Čelůstku, Bořka Dočkala nebo Davida Pavelku? Kdo všechno kromě současných a bývalých slávistů by měl dostávat prostor v základní sestavě a jak by měla vypadat ideální jedenáctka? Může vlastně Šilhavý být i rád za současnou nepředvídatelnou covidovou situaci, která ho na jedné straně nutí víc experimentovat se sestavou, ale zároveň se více spoléhat na klubové vazby? A co podivná situace s Ondřejem Kúdelou?

O tom všem v novém iSport podcastu diskutují redaktoři deníku Sport a iSport.cz Jakub Dvořák a Matěj Karmazín. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, na YouTube kanále deníku Sport a ve všech podcastových aplikacích včetně Spotify nebo Apple a Google Podcasts.

0:00 Dostává se česká reprezentace zpátky mezi elitu?

14:09 Dostávají se Čelůstka, Dočkal nebo Pavelka na vedlejší kolej a měl by tým jet co nejvíc podle slávistické šablony?

26:50 Co stojí za podivnou situací a Ondřejem Kúdelou a mění se kouč Šilhavý?

37:22 Proč jsou výkony jednadvacítky rozhárané a měl by tým předvádět lepší výkony?