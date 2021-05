Pešán ze samotky: Oběd pro tři lidi a čtyři postele. Asi čekali milenky

Odlet české hokejové reprezentace na MS do Rigy z pražského letiště. Současně s nimi odlétají z Českých hokejových her stejným letadlem i reprezentace Finska, Švédska a Ruska. • ROBERT KLEJCH / CNC

Už jsou na hotelu v Rize. Všichni mají povinné „domácí“ vězení. Hráči i trenéři národního týmu podstupují nařízenou dvoudenní karanténu. Izolace skončí v úterý ráno. Jak ji zatím tráví? Co měli k jídlu a jaký byl let s ruskými soupeři? Na otázky českých novinářů odpovídal v online rozhovoru ze svého pokoje trenér Filip Pešán.

Jaký máte na samotce režim?

„V osm hodin ráno zaklepala pokojská, přinesla snídani. V poledne zaklepala znovu a dala nám oběd. Od té doby sedíme na pokojích a koukáme z okna. Jsem v sedmnáctém patře, takže mám aspoň výhled na celou Rigu, což je krása.“

Dá se v takových podmínkách na pokojích vůbec něco dělat směrem k hokeji?

„Akorát snad kondiční příprava. I já jsem dostal plán, co mám ty dva dny dělat. (úsměv) Kondiční kouč Dominik Kodras se o nás stará jako o vlastní děti. Hráči jsou rádi, sami se chtějí hýbat. Nikdo se nechce dva dny válet na gauči. Pošleme jim na počítače taky nějaké systémové věci, zároveň je ale nechceme přehltit informacemi. Kluci si zaslouží odpočinek.“

S trenéry aspoň můžete online řešit přípravu. V pátek začínáte s Rusy.

„Víme, jak hrajou. Nechci říkat, že je máme přečtené a porazíme je, ale nijak se asi nepřekvapíme. Bude to důležité z hlediska osobních soubojů a koncovky. Na další přípravu bude ještě dost času v dalších dnech.“

Co se dá dělat jinak? Četba, seriály?

„Zatím pořádně nevím. Začal jsem cvičit, ale musel jsem si udělat na pokoji místo. Nevím, jestli si hostitelé mysleli, že si s sebou přivezu několik milenek, protože tu mám čtyři postele. (smích) Dvě jsem tedy zrušil, milenky odjely. Začnu trénovat tady na koberci. Zatím jsem ale opravdu skoro nic nestihl, toho času zase tolik nebude.“

Jaká je strava?

„Opět nevím, co hostitelé zamýšleli. Dostal jsem jídla tak pro tři lidi. Od snídaně jsem rovnou přešel k obědu, který měl asi čtyři chody. Polévka, lasagne, steaky, dezerty, saláty… Jako bych dostal dárky k Vánocům, asi pět tašek. Večeři už si asi nedám.“

Třeba to byla strava pro ty milenky.

„Ano, na to jsem přesně narážel. Žádné červené víno ani jahody jsem ale nedostal, takže s tím asi nepočítali.“ (smích)

Nabudila tým sobotní výhra 4:0 nad sbornou?

„Všichni cítíme vnitřní sílu. Můžeme tady opravdu porazit kohokoli. Zároveň bych ten výsledek ale vůbec nepřeceňoval, absolutně bych ho pak nespojoval s mistrovstvím. Ten páteční duel může vypadat úplně jinak. Spíš než výsledek mě těšila hra. Byli jsme organizovaní, ostří v soubojích. To může být pro naše sebevědomí lepší než samotný výsledek.“

Jak proběhl odlet z Prahy? Údajně to byly trochu chaotické.

„Bál jsem se, že to bude trvat hrozně dlouho. Rusové sebou měli strašně moc bagáže. Organizačně to ale bylo slušné. Nalodili jsme se jako první, probíhalo to rychle. Půlka letadla byla naše, druhá od Rusů. Až v hotelu v Rize jsme docela dlouho čekali na kufry. Celkově to ale bylo v pohodě.“

Let proběhl v pohodě? Ruský trenér Bragin vypadal po zápase hodně nabroušený. Na palubu se to nepřeneslo?

„Ne, byl v pohodě. Chvíli jsem seděl vedle něho a Rotenberga. Povídali jsme si o hokeji. Bavili jsme se o tom, jaké nás čekají podmínky. Že hala vypadá spíše jako dubajské shopping centrum. Zasmáli jsme se, bylo to v pohodě.“