Hokejisté ukázali svůj den v bublině: Jíst, cvičit a studovat!

Ovládli poslední prověrku před mistrovstvím světa, ale z euforie spadli rovnou do izolace. Čeští reprezentanti museli přetrpět nucené odloučení. Naštěstí pro ně trvalo jen 48 hodin. A jak se hokejisti bavíili ve stísněných podmínkách? Jak se udržovali v kondici a co jedli? To ukázal třeba benjamínek nároďáku Matěj Blümel, ale i další hráči, kteří pustili fanoušky do své bubliny aspoň na instagramu. Podívejte se s námi.