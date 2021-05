Problémy u trpaslíka! Itálii se rozpadl kádr, na MS bere i 16letého brankáře

V přípravě Italové stihli jen dva zápasy proti Francii (1:0 a 1:4) na začátku května. Pak už jen škrtali. Nákaza se v italské reprezentaci začala šířit v nejméně vhodný moment. Když se tým v neděli ráno sešel ve Veroně na letišti, patnáct členů včetně realizačního týmu chybělo.

Nemoc postihla i kanadského hlavního trenéra Grega Irelanda a jeho finského asistenta Riku-Petteriho Lehtonena. Tým převzal kouč dvacítky Giorgio De Bettin a asistent Fabio Armani. „Během přípravy jsme ztratili řadu klíčových hráčů, ale pro mladé kluky se vytvořila nová a nečekaná příležitost, budou se moci ukázat. Bude to obrovská výzva pro všechny, včetně realizačního týmu,“ říkal záskok De Bettin pro svazový web.

Kdo všechno bude jednomu z největších outsiderů chybět? Turnaj se s jistotou nebude týkat dlouholeté brankářské jedničky Andrease Bernarda, koronavirem trpí i další krajánci Thomas Larkin či Alex Trivelatto nebo útočník Tommaso Traversa.

A to není všechno! Italy nepokosil jen COVID-19, kvůli nejrůznějším zraněním vypadlo dalších sedm hráčů. Mezi nimi jsou i další opory jako Diego Kostner, Giovanni Morini, Joachim Ramoser či Marco Insam. Opravdu nezáviděníhodná situace pro tým, který se zrovna nemůže pyšnit dostatkem kvalitních hráčů.

Kdo bude Italům chybět Koho vyřadil koronavirus: Andreas Bernard (b), Jake Smith (b), Thomas Larkin (o), Enrico Miglioranzi (o), Alex Trivelatto (o), Tommaso Traversa (ú), Michele Marchetti (ú), Matthias Mantinger (ú), Markus Gander (ú) Koho vyřadilo zranění: Ivan Tauferer (o), Luca Zanatta (o), Diego Kostner (ú), Giovanni Morini (ú), Marco Insam (ú), Joachim Ramoser (ú), Domenic Alberga (ú) Kdo se může připojit v případě uzdravení: Jake Smith (b), Thomas Larkin (o), Enrico Miglioranzi (o), Alex Trivelatto (o), Markus Gander (ú)

Italové navíc minulý týden strávili v karanténě. Společný trénink na ledě stihli před odletem jediný, v sobotu. Na palubě do Rigy bylo 23 zdravých hráčů, kterým svaz dokonce narychlo zajistil očkování jako jedněm z prvních sportovců v zemi. Dalších pět hráčů ze seznamu pozitivních se může připojit v průběhu turnaje. To se týká i trenérů, pokud se do konce turnaje stihnou uzdravit.

Odstoupení z mistrovství podle Andrey Giose, prezidenta italské federace zimních sportů, ale nepřicházelo v úvahu. „Jsme nepochybně ve složité situaci a mnozí si můžou myslet, že by pro nás bylo jednodušší vytáhnout bílou vlajku. Chceme však plně ctít to, co jsme si vybojovali v Bratislavě před dvěma lety. Dlužíme to našemu sportu, našemu modrému dresu i celé IIHF.“

V nominaci je desítka hráčů, která se v minulosti už zúčastnila elitní skupiny MS. Nechybí ani 39letý veterán Marco Rosa, jeden z hrdinů bratislavského turnaje, na kterém se Italové zachránili díky výhře 4:3 po nájezdech nad Rakouskem. Kromě něj je v týmu i několik dalších naturalizovaných hráčů.

Italové do Lotyšska přivezli také řadu mladíků, hned devět hráčů se narodilo v roce 1997 a později. Vůbec nejmladším účastníkem celého turnaje bude teprve 16letý brankář Damian Clara (narozený v roce 2005!), který působí v juniorském týmu Salcburku. „Doufám, že budu schopen klukům předat něco pozitivního,“ věří Di Bettin.

„Pro mladé hráče je to skvělá příležitost, cílíme už na olympijské hry v roce 2026 (budou se konat v Miláně a Cortině). Očekáváme, že se každý vydá ze všech sil, od federace mají důvěru. Doufám, že italští fanoušci, byť jen na dálku, projeví týmu svou přízeň,“ přeje si Gios.

Po velkých potížích Italy určitě těší, že na letošním šampionátu se nesestupuje. Lze jen těžko předpokládat, že tým z Apeninského poloostrova bude v Rize někomu konkurovat. „Cílem je být na konci turnaje lepším týmem, než na jeho začátku,“ říká kouč Di Bettin. Skupinu odstartují už v pátek odpoledne proti Německu.

Nominace Itálie na MS 2021 Brankáři: Damian Clara (Salcburk/Rak.), Davide Fadani (Lugano/Švýc.), Justin Fazio (Bolzano/ICEHL) Obránci: Lorenzo Casetti, Stefano Marchetti (oba Asiago), Gregorio Gios (Fassa), Daniel Glira (Valpusteria), Phil Pietroniro (Cortina), Sebastiano Soracreppa (Thurgau/Švýc.), Peter Spornberger (Freiburg/Něm.) Útočníci: Anthony Bardaro, Ivan Deluca, Daniel Frank, Luca Frigo, Stefano Giliati, Angelo Miceli, Simon Pitschieler (všichni Bolzano/ICEHL), Marco Magnabosco, Marco Rosa (oba Asiago), Raphael Andergassen (Valpusteria), Thomas Galimberti (Appiano), Peter Hochkofler (Salcburk/ICEHL), Alex Petan (Székesfehérvár/ICEHL)