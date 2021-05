Čeští hokejisté musí zapomenout na zděnou šatnu: Bacha! Nepřítel naslouchá!

Cimra je to útulná jako klícka, ale je tam od sousedů slyšet každé slovo, každé říhnutí i každý pšouk! Vítejte v kabině českého hokejového výběru na světovém šampionátu v Rize.

Ve sportovním centru nazývaném Elektrum totiž nejsou klasické zděné šatny. Místnosti pro mančafty jsou odděleny pouze mobilními deskami, a navíc jsou bez stropu.

„Je to něco nového. Je to jako na letišti. Sedíme v kabině a slyšíme všechny kolem sebe. Když tam hrají písničky, tak je to takový mix. Je to na sobě namačkané, ale mně to nevadí,“ popsal nevšední realitu u Baltu forvard Detroitu Filip Zadina (21). „Každý mluví jiným jazykem. To bysme museli mít nějaké překladače, abysme jim rozuměli,“ culil se.

No, »Záďa« se sice usmívá, jenže efekt je samozřejmě i opačný. Soupeři usídlení za tenkou stěnou budou mít uši také nastražené a na jazykovou bariéru se dnes spoléhat nedá. Takže špionáž se zdá být při troše vynalézavosti jednoduchá jako facka a varování: „Nepřítel naslouchá,“ namístě.

„Když tady bude ticho a budou hrát jen dva týmy, tak si myslím, že to bude slyšet, když trenéři nebo hráči zvednou hlas. Určitě si na to budeme muset dát pozor,“ zadumal se obránce Libor Šulák (27) a šel si obléknout tréninkový dres. Kustodi si přitom lámali hlavy, kde mu ho usuší, protože v téhle kabině nejde zatopit jako v té klasické.