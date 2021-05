Báchorka, že holky letí jen na hokejisty, dostala pořádnou trhlinu. Očividně jsou v kurzu i hokejoví trenéři, své o tom už totiž ví i Filip Pešán (43).

Zkontroloval výhled z okna, vyzkoušet postel a přihlásit se na WIFI? Pche, Pešán ze všeho nejdřív měnil své doupě lásky v obyčejný pokoj. „Nevím, jestli si mysleli, že si přivezu několik milenek, protože tady mám asi čtyři postele. Dvě jsem zrušil, milenky odjely,“ žertoval při rozhovoru s novináři šéf české střídačky.

Jaký je hotel?

„Jsme v sedmnáctém patře a máme výhled na celou Rigu, nádherné.“

A co strava?

„Opět nevím, co hostitelé zamýšleli, dostal jsem stravu asi pro tři. Od snídaně jsem plynule přešel k obědu, kde jsme dostali asi čtyři chody. Asi pět tašek a poloplné jsem je zase vrátil na chodbu. A pro milenky? Žádné červené víno, ani jahody tu nenechali.“

Je reálné, že doletí David Pastrňák ?

„Situace se u něj nezměnila. Znovu jsem si to potvrzoval s Petrem Nedvědem . O všech hráčích jsme se bavili spíš v situaci, že neudělají play off. David tenkrát oznámil, že uvidí, jaká bude situace, chtěl by přijet, ale rodinná situace mu to neumožní. Jen jsem se ujišťoval, že jeho příjezd je nereálný, byť bych o něj stál.“

Nabudí vás sobotní výhra nad Rusy i na první společné utkání na šampionátu?

„Cítíme vnitřní sílu, že můžeme porazit kohokoli, ale nechci je přeceňovat. Může to být úplně jiné utkání. Více než za výsledek jsem rád za způsob, jakým jsme výhry dosáhli.“

V týmu máte tři velké střelce, Vránu , Kubalíka a Zadinu…

„Jsem rád, že máme tři kluky schopné vstřelit branku, ale máme jich podle mě i víc. Tito jsou ale opravdu žraloci v koncovce. Kluky znám z mládežnické reprezentace a jejich profilace byla už tehdy podobná.“

A jak tráví čas v karanténě jeho hráči?

Nafasovali kondiční plány, aby se v omezených podmínkách udržovali v kondici. „Po dvou dnech válení na gauči nebudou v ideální formě,“ tuší trenér. A jak jinak budou zahánět nudu? Hráči jsou vynalézaví, a tak se zabavili ve přebytečném volném čase po svém.

Libor Šulák koukal na Ordinaci v růžové zahradě, Jakub Flek se kochal výhledem, který pokoje v sedmnáctém patře nabízí, a brankář Petr Kváča žertoval se slovenským bekem Rosandičem. „Zdi jsou blíž a blíž. Pozor na vidličky, lámou se,“ chechtal se Kváča, když udílel rady soupeři, s kterým Češi na Den dětí zakončí základní část.