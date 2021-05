Táhni! Bravo! Příběh ctižádostivého snaživce. Pešán potřebuje zaujmout

Jsou za ním úspěchy, má přímý tah na bránu, nechybí mu sebevědomí (někdo to nazývá arogancí) a chuť dokázat velké věci. Filip Pešán, kouč národního týmu, který vyrazil do Rigy pro medailový výlov. Kdo ho zná, ví, že s jiným cílem na lotyšskou pouť před pár dny nevycestoval. Seznamte se, prosím.

S hokejem to nedotáhl tak daleko, jak si přál. Řeč je o hráčské kariéře. Svůj fortel sice vytáhl až do nejvyšší soutěže v Liberci, v níž však jen krátce paběrkoval dvěma utkáními, své nejlepší roky prožil v druholigovém Jablonci, mezi tamními vlky.

Ale Filip Pešán měl hokej rád a nemínil se smířit s tím, že skončí v zapomnění. Začal na sobě pracovat, umanul si, že se stane výrazným trenérem. Co výrazným, nejvýraznějším.

Začátky, jak už to bývá, nebyly snadné. Po nástupu do liberecké organizace se zaučoval u mládeže, tam se učil zvládat kabinu i tréninky.

Filip Pešán v Liberci Mistr extraligy: 2015/16 Finále extraligy: 2016/17, 2018/19 Prezidentský pohár: 2015/16, 2016/17, 2018/19

Kladem Pešánovy osobnosti je, že umí dobře pozorovat, naslouchat, tříbit si poznatky. Pochopí, kudy se vydat, čím se zabývat detailněji, co je ztráta času. Taktéž se dokáže vklínit do okruhu pozornosti druhých, uvíznout na radaru klíčových lidí, dostat se jim do přízně. Zaujmout.

Stačilo pár let, aby se Filip Pešán stal vyhlédnutým stratégem č. 1 majitele libereckého klubu Petra Syrovátka. Pešán jej oslovil svými vizemi, nápady a strategií na mnoho let dopředu. Zrodil se plán liberecké hokejové fabriky. Ale než tenhle podnik začal „vyrábět“ luxusní zboží a dosahovat velkých úspěchů na trhu, stálo to všechny dost nervů. A peněz.

Mladý kouč Pešán hned dvakrát tvrdě narazil. Dvakrát byl od extraligového týmu odvolán. V roce 2008 nahrazoval slovenského chrapláka Dušana Gregora, ale bez úspěchu, a tak se chopil pozice o stupeň níž po boku Jiřího Kalouse. O čtyři roky později přebíral žezlo po Marianu Jelínkovi. Z tribun se na něj snášel pískot a rada, ať už to příště nezkouší, po dvou měsících byl nahrazen Pavlem Hynkem.

Pešán se uklidil do prvoligových Benátek, rodící se liberecké farmy.

Dopadl tvrdě na zem. Ale zvedl se. Odvedl tam dobrou práci a všem okolo ukázal, že se nenechá zlomit.

Po dvou letech se vrátil oknem zpět do tygřího výběhu. Důvěra Petra Syrovátka ve svého koně byla nezlomná. A tak Pešán v průběhu sezony 2014/15 nahradil Rostislava Čadu. Tým vzal pevně do svých rukou, herní úroveň pozvedl, zároveň fungoval v klubu jako asistent generálního manažera, i díky konexím svého bosse převzal národní tým do 19 let.

Zášť fanoušků postupně