Vokoun: Klukům přeju zlato, mají na to! Chválí Hrubce, má šanci na NHL?

Je to on, u koho ve vizitce svítí: gólman posledních dvou mistrů světa. Teď by si Tomáš Vokoun moc přál, aby už to neplatilo. „Doufám, že kluci v Rize vyhrajou!“ věří někdejší brankář, který v rozhovoru pro iSport Premium popisuje hlavně českou jedničku Šimona Hrubce. „Vyzrál, dobře ví, co chce. Moc se mi líbí, jak chytá,“ tvrdí o klíčovém muži, jenž vychytal ruskému Omsku v KHL titul. Vokoun, dvojnásobný šampion (2005 a 2010) vzpomíná i na prokletého Andy Roache, kata z Prahy…

Dobře ví, jaké ingredience potřebuje mít úspěšný tým. A věří, že právě tenhle výběr v Rize jimi disponuje. „Kluci hrají dobrý hokej, myslím, že mají potenciál, aby šli hodně daleko,“ říká do telefonu z Floridy.

Až jak daleko?

„Tipnul bych si finále. Mužstvo máme dobře postavené, zdá se, že i brankáři mají výbornou formu. Tentokrát to vypadá, že tým zůstane už takhle pohromadě, na rozdíl od jiných let se nebude čekat na hráče z NHL, také soupisky ostatních výběrů se dřív ještě měnily. Teď už ne. A je vidět, že v porovnání s konkurencí máme jedno z lepších mužstev. Klukům to v přípravě sedlo, hrají dobrý hokej. Potenciál mají určitě na to, aby šli hodně daleko. Tipnul bych si finále, pochopitelně jim ale přeju zlato.“

Mužstvo na to má?

„Myslím si, že jo. I trenérský štáb je výborný, jsou v něm kluci, kteří něco v nároďáku vyhráli, dobře ví, co mají říkat. Zažili zlatou éru. Kádr má dobrý balanc. Co jsem četl, tak kluci si věří, navíc mají dobrou partu. Což je hrozně důležité. Já osobně to vnímám jako obrovskou část jakéhokoliv úspěchu, který jsem zažil. Vždycky jsem se do nároďáku těšil. Ať to bylo poprvé, nebo popadesáté.“

Klíčem bude stejně jako vždycky pozice brankáře. Co soudíte o Šimonovi Hrubcovi?

„Moc se mi líbí. I to, jak chytal v play off za Omsk. Pak měl chvíli pauzu, vrátil se do minulého zápasu s Rusáky a zase mu to šlo. Vypadá to, že jde do mistrovství s velkým sebevědomím, což je dobrý. Celkově se mi líbí, jak chytá.“

Jak sledujete jeho gólmanskou cestu? Dlouho byla spíše nenápadná.

„Už v extralize dokazoval, jak je to kvalitní brankář, s Třincem vyhrál titul. Šel do Ruska, kde to brankáři nemají jednoduché, je to nevyzpytatelné. V Omsku ho v sezoně odstavili, dlouho nechytal, ale skvěle se s tím dokázal vyrovnat. V bojích o Gagarinův pohár zářil. To jenom svědčí o tom, jak je mentálně silný, nenechal se odradit a otrávit.“

Může si pohodu přenést na mistrovství?

„Určitě ano. Je důležité, že se cítí v pohodě, jde do turnaje s velkou sebedůvěrou. To mu hraje do karet. I Roman Will chytal výborně, stejně jako Petr Kváča. Celkově si myslím, že je mužstvo správně rozložené. Dřív se to ještě v průběhu turnaje dost měnilo, ale teď už moc velkých změn nebude, možná žádná.“

Po pěti letech se nebude moct český tým spolehnout na žádného brankáře z NHL. Znamená to nějaký handicap?

„Nemyslím si, že by to mělo hrát nějakou roli. Jde o to, aby Šimonovi vydržela forma a byl v pohodě. Hraje se navíc v Evropě, ne v zámoří, takže v tom