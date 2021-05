Údajný rasismus vůči Glenu Kamarovi z Rangers? Slávističtí černoši Ondřeji Kúdelovi (34) nic nevyčítají. Po triumfu v poháru se s ním všichni z kádru vyfotili! Nad pořízeným snímkem se dojal i nejvyšší šéf Jaroslav Tvrdík.

„Tohle je pro mě slávistická fotka roku. Nad všechny poháry. Skutečná Slavia, klub pro všechny. Jsem na naše hráče nesmírně hrdý. Bravo, borci!“ rozplýval se šéf Jaroslav Tvrdík .

Sešívaní shrábli v letošní sezoně všechno. I tu svazovou prémii 1,5 milionu pro vítěze MOL Cupu. Na poraženou Viktorii zbyla cena útěchy 500 000 kaček a chmurné myšlenky, že v lize musí skončit do pátého místa, jinak může na evropský fotbal zapomenout.

„Jsme šťastní, že jsme udělali double. Konečně to můžeme odšpuntovat a oslavit. Těšíme se na večer,“ už se viděl u plné sklenky s lahodnou přiboudlinou kapitán Jan Bořil. „Je to nádherný pocit, budeme si to užívat,“ připojil záložník Petr Ševčík. Jejich noc byla mladá.