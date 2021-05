Přívrženci Rangers rozpoutali peklo: Místo oslav krveprolití!

Jaký pán, takový pes. A jaký hráč, takový fanoušek! Přívrženci Rangers řádili po titulu ve skotské lize jako jejich fotbalisté proti Slavii. Z oslav bylo krveprolití!

Zatímco v odvetě osmifinále EL útočník z Glasgow Roofe kopačkou vletěl do obličeje gólmana Koláře a další jeho parťáci zajížděli do »sešívaných«, podnapilí stoupenci se řezali mezi sebou. Po sobotním předání trofeje a výhře nad Aberdeenem (4:0) se na náměstí George Square mlátili do hlav lahvemi, šplhali po lampách, pálili pyro a válčili s policisty! „Tři policisté byli zraněni, zatčeno bylo dvacet fanoušků,“ píše server nationalworld.com.

Fotbalisté Rangers jako druhý tým v historii vyhráli skotskou ligu bez jediné porážky. Na závěr soutěže svěřenci Stevena Gerrarda deklasovali Aberdeen 4:0 a ovládli tabulku s náskokem 25 bodů na druhý Celtic.

Titul si zajistili už na začátku března a ukončili devítiletou nadvládu svého rivala. Krátce poté vypadli s pražskou Slavií v osmifinále Evropské ligy po skandální odvetě v Glasgow, kterou poznamenala brutální hra a kauza o údajném rasismu v podání Ondřeje Kúdely.

"Už je to dlouho, co jsem cítil závan šampaňského. Užívám si to," řekl trenér Gerrard. "Přišel jsem ve složité době. Tři roky jsme bojovali den co den, abychom tohohle dosáhli," dodal bývalý hráč Liverpoolu.