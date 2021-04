Čekání na převratné novinky ze spisu disciplinárky UEFA v kauze fotbalisty Slavie Ondřeje Kúdely (34), který měl rasisticky urazit Glena Kamaru z Rangers, skončilo. „Spis jsme prostudovali, není v něm žádný nový důkaz,“ řekl Blesku advokát René Ciencala.

Znění urážky pošeptané Kúdelou do ucha Kamarovi na konci vypjatého duelu EL Rangers – Slavia (0:2) zůstává v rovině tvrzení proti tvrzení. UEFA uvěřila výpovědi Kamary a svědectví jeho spoluhráče Zungua, že padlo anglické slůvko monkey (opice), a vynesla pro Kúdelu desetizápasový distanc za rasismus.

Vypadá to jako presumpce viny. „V trestním řízení musíte prokázat skutek nade vší rozumnou pochybnost. UEFA ale používá v disciplinárním řízení nižší důkazní standard,“ popisuje Ciencala realitu.

Co dál? „Odvolání jsme po dohodě s klientem podali. Požadujeme ústní projednání, aby promluvili naši svědci: hráči Slavie Sima a Deli, kteří byli incidentu nablízku, i masér, jenž ošetřoval ležícího Kuchtu. Mělo by se to stihnout uzavřít do konce května, tedy před startem Eura.“

Pokud by trest zůstal vysoký, je možnost verdikt napadnout ještě u Mezinárodní sportovní arbitráže (CAS). „Nechci předjímat , zda tam dojdeme. Každopádně rasismus je velmi vážné obvinění, které poškozuje pověst sportovce – podobně jako doping či ovlivňování zápasů. A v těchto případech CAS požaduje důkazy blízké standardu trestního řízení, tedy nade vší pochybnost,“ popsal René Ciencala, že Kúdelova šance na očištění nemusí verdiktem UEFA o odvolání zhasnout.

Jenže ME začíná za 48 dnů. „Vyhlídka, že by případně CAS rozhodl ještě před šampionátem, je téměř vyloučena,“ dodal Ciencala.