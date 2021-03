Výzva sponzora Brna klubům: Nebojte se a přidejte se! Reklama nám škodí

Bývalý místopředseda FAČR Roman Berbr krátce poté, co byl propuštěný z vazební věznice v Praze na Pankráci • Pavel Mazáč / Sport

Nebojte se! To je výzva významného sponzora pro českou fotbalovou rodinu. „Vyzývám všechny slušné kluby, aby se nebály a přidaly. Ozvěte se. Zvedněte ruku pro změnu,“ píše Josef Grill, předseda představenstva společnosti Wedos, která je generálním partnerem Zbrojovky Brno a hlavním partnerem Českých Budějovic.

Byl prvním obchodním partnerem, který se důrazně ozval proti berbrovským pořádkům v tuzemském fotbale. Učinil to v tomto rozhovoru pro Sport Magazín věnovaný firmě FAČR. „Fotbal potřebuje radikální, ne kosmetické změny,“ zdůraznil v něm Josef Grill.

Poté se rozhodl na protest proti stávajícím poměrům přestat finančně podporovat český fotbal.

„Naše reklama na dresech fotbalistů začíná mít v poslední době velmi hořkou příchuť. Začínáme dokonce pociťovat, že naší značce ubližuje,“ zaznělo ve vysvětlení s tím, že smluvní závazky vůči dvěma prvoligovým klubům budou dodrženy. „Zavolejte nám, až ten fotbal přeinstalujete, do té doby si ho plaťte sami,“ dodalo vedení webhostingové firmy.

Teď chce Josef Grill podpořit důslednou fotbalovou očistu novou výzvou, kterou adresoval všem lidem zapojeným do nejpopulárnějšího sportu v Česku.

„Prostředí je potřeba narovnat. Bát se musí ti nahoře, čas na změnu přišel,“ burcuje Grill. „Udělal jsem si mnoho nepřátel. Vadím mnoha lidem. Několik lidí mě upozorňovalo, abych si dával pozor a nechodil sám a přesto stále chodím sám. Chci všem dodat víru ve změnu. Nebojte, ten fotbal se mění a nyní se i změní! Není jiná cesta! Není jiný čas, než nyní! Je pouze jediná cesta, a to bez úplatků a korupce. Teď je ten správný čas změnit český fotbal.“

Speciálně oslovuje ty, kdo se podílí na financování českého fotbalu.

„Na každém záleží,“ podotýká Grill a přidává: „Nezapomínejme, že do tohoto systému přispíváme i z daní přes MŠMT, přes státní a polostátní firmy. Místo toho, aby měli zaměstnanci o něco vyšší plat, tak vedení firmy platí úplatné rozhodčí. Místo toho, aby bylo víc peněz ve zdravotnictví nebo třeba na úpravu silnic, stát a státní podniky sponzorují korupci. Místo do sociálních služeb míří naše daně k fotbalovým šíbrům, pro které jsou úplatky normou. Ano, peníze by měly jít na mládež, ale jsou velmi často použité na něco jiného, třeba na korupci nebo peníze pro A tým.“