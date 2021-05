(Ne)být ten třetí. Rozebrali jsme, proč Šmicer odpískal boj o předsedu FAČR

Udělal to, co se očekávalo. Jenže o dva týdny dřív. Proč Vladimír Šmicer položil kandidaturu na předsedu fotbalové asociace ve čtvrtek, a nikoli až na její valné hromadě 3. června, pokud by se tedy držel předpokládaného scénáře? Může za tím být opravdu zájem netříštit síly, ale i krok diktovaný ohledem na hrozící porážku. Byť zrovna tohle nemá Šmicer v povaze. Jakou roli hrál Petr Fousek či zjištění, jak jsou reálně rozloženy volební preference?