Dvě porážky na úvod a před hokejovou reprezentací jsou najednou mlhavé vyhlídky na postup do čtvrtfinále, který v systému dvou osmičlenných skupin ještě nikdy reprezentaci neunikl. Čekají ji duely proti Bělorusku, Švédsku, Británii, Dánsku a Slovensku.

„Nic není ztraceno, musíme se koukat dál. Hrát líp a začít vítězit. Proti Bělorusům to z naší strany musí herně i výsledkově vypadat úplně jinak!“ zavelel český kapitán Jan Kovář. Spoléhat se nelze na žádné »jistoty«, vždyť Dánové i Bělorusové porazili Švédy! To směřuje k dost vyrovnané konečné tabulce. Kombinací je mnoho, k postupu každopádně bude třeba minimálně třikrát vyhrát a další zápas udělat aspoň za dva body v prodloužení. I to je ale riziko, dvanáct bodů by bylo jistějších, to by měl být minimální cíl.

Ve dvou osmičlenných skupinách, z nichž jdou první čtyři do čtvrtfinále, se hraje od roku 2012. Kolik bodů kdy bylo třeba k postupu? Slovákům jich stačilo v roce 2013 dokonce jen deset. Na druhou stranu v letech 2018 a 2019 o postup přišli, ač měli bodů 11. Česko šlo v tomto systému vždy do čtvrtfinále, nejméně bodů – jedenáct – mělo v roce 2013.

Je tak dost pravděpodobné, že i derby se Slovenskem v úterý 1. června na závěr skupiny A bude mít pro reprezentaci existenční nádech. Pokud tedy do té doby párkrát zvítězí a udrží postupovou šanci.

Nejmenší zisky čtvrtfinalistů

10 bodů: USA 2016, Švýcarsko 2015, Slovensko 2013

11 bodů: Německo 2017, Finsko 2017 a 2014, Francie 2014, ČESKO 2013

Pozn.: Minimální zisky postupujících do čtvrtfinále od roku 2012, kdy se začalo hrát po osmi v každé skupině.