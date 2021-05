SESTŘIH: Česko - Bělorusko 3:2p. Další trápení, prodloužení rozhodl Kubalík

Ne, tohle nebude snadný turnaj, na to se už dá definitivně zapomenout. Když proměnil Dominik Kubalík sólo v divokém prodloužení, střídačka po sobě skákala v totální euforii. Kouč Filip Pešán za hráči stál bez větších emocí, ruce podél těla. V jeho trenérském mozku se ale musela odehrávat velká bouře.

Jen si to vezměte. Česko prohrálo s Ruskem a Švýcarskem. Ano, stane se, může být. Národní tým sice do Rigy přivezl slušně nadupanou sestavu, ale tihle soupeři mají pořád zvuk a kvalitu. Ovšem národní tým klidně mohl ztratit i třetí duel v řadě. Zápas byl hodně vyrovnaný. Bělorusko nemuselo ani nutit české letadlo přistávat, od začátku jste viděli, že ho nemá v plánu pustit do vzduchu. Pár pokusů o start k vidění bylo, to ano. Třeba pokus o velmi častou střelbu v první třetině. „Snažili jsme se to tlačit víc do branky. Jen jsme bohužel nedali góly, kdy jsme tam měli tlak. Musíme dál bojovat,“ vysvětloval Filip Hronek.

Pak se povedl i obrat z 0:1 na 2:1, kdy aktivnější Česko schytalo ránu, že se dostalo do ztráty. Ale že se pak všechno od druhého gólu roztočí? Právě, že vůbec. Tohle zatím nepřišlo.

SESTŘIH: Podívejte se na všechny branky zápasu Česko - Bělorusko

Šimon Hrubec měl dost důležitých zákroků, párkrát sebral soupeři šanci na vyrovnaní, třeba když se před ním sám zjevil Sergej Kosticyn. Ovšem necelých devět minut před koncem stejně dal Jerjomenko na 2:2.

V bláznivém prodloužení pak kryl Hrubec další dvě tutovky, až udeřil Kubalík. Uf. Konečně. Vůbec nešlo o žádnou střelnici. Ba ne, po dvou porážkách šlo Česku hlavně o výhru za jakoukoliv cenu, byl to boj o vlastní identitu, jistotu a taky klid. Dva body ze tří? OK, i tak splněno. Ovšem teď cítíte, jak je klíčové stupňovat tempo, začít vyhrávat. Být lepší, lepší a lepší.

Zápas s Běloruskem svoje pozitiva taky měl. Jistě, číslo jedna, že ho Šimon Hrubec dokončil jako vítězný brankář. To česká jednička hodně potřebuje. Sestava národního týmu se hodila do mixéru a vypadly z něj další výsledky a góly dali všichni tři členové prvního útoku.

Každý v jiné situaci, Jan Kovář při hře 5 na 5, Filip Zadina při přesilovce a Dominik Kubalík nakonec ve hře 3 na 3. Navíc Pešánův výběr poprvé neinkasoval v oslabení.

Poprvé v Lotyšsku se taky ukázala česká hrozba jménem Filip Hronek. Na prvních dvou českých gólech měl svůj podpis, ukázal, jak dominantní dovede být. Ukázal svůj přehled, poznali jste, když naskočil na led. Navíc pak jeho obětavost v prodloužení? Drtil běloruské brejky. Vymáčkl se při sprintech zpátky až na krev.

Dva dny bude teď Česko odpočívat. „Máme věci, na kterých potřebujeme zapracovat. Věřím, že to urveme a začne se nám dařit,“ dodal Zadina. Každopádně v zamotané skupině, kde zatím zůstává bez ztráty bodu Slovensko a Švédsko léta v problémech, když čeká na první výhru, si národní tým už nemůže dovolit ztrácet. Potřebuje výhry.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:44. Jan Kovář, 33:03. Zadina, 61:23. D. Kubalík Hosté: 25:52. Šarangovič, 51:30. Jerjomenko Sestavy Domácí: Hrubec (Will) – Hronek (A), D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, D. Sklenička, Moravčík – D. Kubalík, Jan Kovář (C), Zadina – M. Stránský, Špaček, J. Vrána – Sekáč, Chytil, Flek – Smejkal, R. Hanzl (A), A. Musil – Blümel. Hosté: Kolosov (Šostak) – Falkovskij, Chenkel (A), Znacharenko, Antonov, Bailen, Korobov, Šinkevič, Jerjomenko – Prince, S. Kosticyn, Šarangovič (C) – Protas, N. Komarov, Drozd – Platt (A), Kodola, Paré – Lopačuk, Stefanovič, Nesterov. Rozhodčí Bjork, Frandsen – Lundgren, Yletyinen Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Slovensko 3 3 0 0 0 10:4 9 2. Rusko 3 2 0 0 1 12:7 6 3. Švýcarsko 2 2 0 0 0 6:2 6 4. Bělorusko 3 1 0 1 1 5:8 4 5. Dánsko 2 1 0 0 1 4:4 3 6. Česko 3 0 1 0 2 8:11 2 7. Švédsko 2 0 0 0 2 3:5 0 8. Velká Británie 2 0 0 0 2 2:9 0

