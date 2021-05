Ovace, trachtace, hladce i obrace! Velký den červenobílého lidu nastal. A na Slavii se juchalo dlouho před letošní slavnostní deriniérou proti outsiderovi z Českých Budějovic. Prostě mistrovská párty se vším všudy, kterou staronoví šampioni korunovali ďábelskou jízdou Prahou.

Chystá se mejdan! Potřetí v řadě dojdou naplnění slova kapitána Jana Bořila (30): „Konečně to odšpuntujeme.“ A taky že jo. Ještě před úvodním hvizdem do sebe na tribuně klopili zelenou šéf klubu Jaroslav Tvrdík , či nynější hvězda West Hamu Vladimír Coufal. Ten se náramně bavil mezi svými starými dobrými kumpány Tomášem Součkem, Alexem Králem, Milanem Škodou či Josefem Hušbauerem .

Čtyři tisíce hlasitých fanoušků v hledišti křičeli „mistři“, spokojení čestní hosté tleskali povedeným akcím... Přesně takhle si vedení klubu z Edenu poslední zápas sezony představovalo. „Slávistická rodina opět pohromadě,“ radoval se Tvrdík předtím, než Bořil zvedl mistrovský pohár nad hlavu.

I jeho parťákům se na šíjích zablýskali zlaté medaile a jedna placka zbyla právě i na Coufala. Na titulu se totiž sám podílel, když loni na podzim odkopal za Slavii pět zápasů s třemi gólovými asistencemi.

Ďábelská jízda metropolí

A co by to bylo za party bez jízdy šampionů Prahou. Slávisté po utkání naskákali do otevřeného autobusu, naložili to nejcennější - pohár - a vydali se do víru oslav, mezi nejdražší fanoušky, kteří ve Vršovicích mezitím rozpoutali pyro peklo.

Trasa to nebyla krátká, zato byla pompézní. Z Edenu na Václavské náměstí, Žižkov, Florenc a odhodlali se i na druhý, sparťanský, břeh Vltavy, když udělali oslavné a rychlé kolečko kolem Dienzenhoferových sadů na Smíchově!

Pak už ale metelili zpátky domů. Velká noc byla teprve na začátku...

Na Slavii panovala mistrovská atmosféra. Ještě před zápasem si dopřál panáčka zelené i boss Jaroslav Tvrdík, jenž dovedl klub ke třetímu titulu za poslední tři roky







