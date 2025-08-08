Předplatné

Nevadí, když mi lidi nadávají. Vezmu si z nich energii, říká Vukadinovič před derby

Michal Koštuřík
Chance Národní Liga
Bude hodně i na něm, jestli se značka Artis Brno zvedne a naplní kurážné ambice majitele-miliardáře Igora Faita. Vukadin Vukadinovič (34) je jednou ze zvučných letních posil, která po startu sezony sklouzla s celým týmem do podprůměru. Derby se Zbrojovkou vnímá jako ideální příležitost se nakopnout. „Velké zápasy mám rád, zažil jsem jich hodně,“ říká srbský křídelník v rozhovoru pro deník Sport a web isport.cz.

V minulé sezoně zažil hladkou jízdu Zlína za postupem. Sám k němu přispěl devíti góly, byl hvězdou druhé ligy. Nyní se Vukadin Vukadinovič brodí s Artisem nečekanou haldou problémů, které hned po startu soutěže vytvořily propast mezi dvěma brněnskými kluby. „Zažil jsem hodněkrát v kariéře, že se nedařilo, pak přišlo derby a zlomilo se to,“ upozorňuje.  

Vnímáte jako člověk, který z Brna a okolí nepochází, význam derby?
„Vnímám hodně silně, co se kolem toho děje. Pro všechny to bude obrovský zápas. Je u nás hodně kluků, kteří prošli Zbrojovkou a snaží se nám na tréninku popsat, jak velké je to utkání. Navíc jsou tam kluci ze Slovácka jako Hofmann, Břečka, Juroška, se kterými jsem ve Zlínském kraji sváděl spoustu soubojů. Hodně se na to těším. Ale náš výkon musí být úplně jiný.“

Jaký?
„Ze všech stran slýchávám, že nás Zbrojovka smete, rozdrtí. Nedivím se, že si to lidé po našich posledních dvou výkonech myslí. Nabízí se to. Ale možná dobře, že nás čeká Zbrojovka, derby. Musíme změnit úplně všechno. Být agresivnější, zpevnit defenzivu. Prostě se zmobilizovat, jak se říká. Když přijde plný dům, je to pro fotbalistu nejvíc. Hraje se o kraj, o město, v sázce jsou body. Tento zápas může sezonu zlomit. Je potřeba umět zareagovat na to, když nám to nejde a změnit styl hry. Třeba jít do kompaktního bloku. Hrát prostě jinak.“

Jak na vás zatím působí největší rival?

