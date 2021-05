Češi z Anglie o finále LM: Guardiola něco vymyslí, kvůli tomu sem přišel

Kdo podle Tomáše Součka, Matěje Vydry a Vladimíra Coufala triumfuje ve finále Ligy mistrů? A co rozhodne? • FOTO: Koláž iSport.cz

Po triumfu Liverpoolu nad Tottenhamem (2:0) z před dvou let si to dnes večer (od 21 hodin) ve finále Ligy mistrů opět rozdají dva anglické celky. Tentokrát půjde o souboj Chelsea a Manchesteru City. Deníku Sport se podařilo získat reakce Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Matěje Vydry, tedy všech tří českých hráčů, jenž nastupují v Premier League proti těmto mužstvům. Koho tuzemští reprezentanti, kteří nechybějí v nominaci na EURO, favorizují na zisk ušatého poháru a co podle nich rozhodne?