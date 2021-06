Po roce utrpení, kdy se smiřovala s nenadálou smrtí milovaného tatínka Jeffa, svítí v očích nejlepší lyžařky světa Mikaely Shiffrinové (26) zase plamínky. Našla si kluka do nepohody, co jí na tváři konečně vykouzlil úsměv. Je ze severu, patří mezi nejlepší sjezdaře světa a je to fešák s uličnickým kukučem – Aleksander Aamodt Kilde (28).