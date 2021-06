Španělský golfista Jon Rahm (26) prožil noční můru. Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus musel odstoupit z fantasticky rozehraného turnaje PGA Tour v americkém Dublinu. Třetí hráč světového žebříčku vedl po sobotním třetím kole Memorial Tournament s pohodlným náskokem šesti ran a směřoval za pohodlným vítězstvím a pořádně tučnou prémií.

Rahma vedení PGA Tour v pondělí upozornilo, že se bude muset podrobit každodennímu testování, neboť jeden z jeho blízkých kontaktů byl pozitivní na covid-19. Šestadvacetiletý Bask měl všechny testy negativní až do posledního provedeného před startem třetího kola. Pozitivní výsledek vyšel v době, kdy byl Rahm ještě na hřišti, a kontrolní test následně nákazu potvrdil.

Španělský golfista se tak dozvěděl o pozitivním testu krátce poté, co vyrovnal rekord turnaje v Ohiu po třech kolech, když měl skóre 18 ran pod par. "Jsem velmi zklamaný, že musím odstoupit. Je to jedna z věcí, která se v životě stává. To, jak na takové okamžiky zareagujeme, nás definuje," uvedl v prohlášení na twitteru Rahm, jenž nemá symptomy covidu-19.

Bývalá profesionální i amatérská světová jednička musí do izolace, jež skončí 15. června, dva dny před startem US Open. Přišel tak nejen o rekordně rozjetý turnaj, ale i o pořádně tučnou odměnu pro vítěze. Kdyby svou formu udržel, tak by si odnesl více než 35 milionů korun.

Golfista Jon Rahm musel odstoupit z turnaje kvůli pozitivnímu testu.







