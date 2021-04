Kurýruje zranění, na turnaje zatím nemůže, tak se činí jinde. Slavný golfista Brooks Koepka (30) požádal o ruku přítelkyni Jenu Simsovou a ta s odpovědí neváhala. Svatba bude!

„Nejlepší den života!“ Tento a další nadšené vzkazy začala kráska na veřejnost vypouštět poté, co dostala zásnubní prstýnek. Golfista, který vyhrál čtyři turnaje kategorie major, pokleknul na pláži a položil své milé zásadní dotaz. „Ohromné ano, Navždy. Žádný vtip,“ rozplývala se Jena na apríla. A ihned s nejbližšími radostnou událost oslavila.

Nyní už může plánovat svatbu. Ta po boku profesionála, který si jen golfem vydělal přes 34 milionů dolarů (cca 700 milionů korun), bude velká a hlavně veselá. Slavný pár ví dobře, jak zaujmout a pobavit.

Na konci minulého roku budoucí manželé Koepkovi prozradili, že si vinou prohrané sázky s Jenou musel Brooks nechat depilovat pozadí. „Cože? On to vážně řekl? Vždyť to bylo to nejtemnější tajemství!“ smála se kráska, zatímco nyní po zásadní odpovědi se jí hrnuly slzy štěstí po tvářích.