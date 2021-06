Naváže Perušič na dědovo stříbro z olympijského Tokia? Doufám, že ano!

Na olympiádě v Tokiu nebude Ondřej Perušič (26) prvním rodinným účastníkem. Jeho děda Boris na stejném místě v roce 1964 vybojoval s československou reprezentací stříbro. O dva roky později k tomu přidal i titul mistra světa. „Ondra má na co navazovat,“ usmívá se Boris Perušič, který na turnaji Světové série FIVB J&T Banka Ostrava Beach Open nechybí v ochozech a společně s rodinným týmem povzbuzují české bombarďáky. V Ostravě dnes budou hrát Ondřej Perušič a David Schweiner o titul. „Hodně si to užívám a hlavně to Ondrovi s Davidem přeju,“ říkal Boris Perušič. „Kluci hrají dobře, hlavně aby si něco neudělali.“