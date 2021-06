Jak na mistry světa? Dobrý spánek, vítězné jídlo a parádní diváci!

Mistrům světa v plážovém volejbale nedali šanci! Ondřej Perušič a David Schweiner se na čtyřhvězdičkovém turnaji Světové série FIVB J&T Banka Ostrava Beach Open probili do finále. Ruské obry Olega Stojanovského s Vjačeslavem Krasilnikovem smetli 2:0 (17, 14). O druhý triumf na elitním okruhu se od 17 hodin utkají s Nizozemci Alexanderem Brouwerem a Robertem Meeuwsenem. „Rusové se asi trošku hůř vyspali a my se vyspali docela dobře,“ usmíval se po vítězném semifinále David Schweiner.

Jaký je recept na dobré vyspání před finálovým dnem?

Perušič: „Vzhledem k tomu, že to byl první ranní zápas, který se nám povedl, tak těžko říct (usmívá se) Ale recept je - hrát až do neděle. Když už je člověk v zápasové rytmu, tak se do toho ráno i snáz dostane. Anebo mládneme v průběhu turnaje, to je taky možnost.“

Co na ruský pár platilo?

Perušič: „Stejně jako v sobotu proti Italům jsme dobře podávali, což je proti takovému týmu klíč. Oni jsou oba dva vysocí, oba vynikající útočníci. A ve chvíli, kdybychom je nezatlačili podáním a nedostali je do těžších pozic, tak se budou strašně těžko bránit. Konec konců, ono to podle skóre nevypadá, ale to je dáno tím, že jsme perfektně ztrátovali. I tak se nám totiž nepodařilo Rusy příliš často ubránit. Zároveň je třeba říct, že Rusové nepředvedli to, co umí. Své maximum. A my naopak jo.“

Rusové jsou oba vysocí, jak jste na ně vyzráli na síti?

Schweiner: „Ono smečovat proti 207 centimetrů vysokému blokaři je trošku sebevražda, to jsme samozřejmě věděli. Snažili jsme se dávat hodně bacha, vyhnout se mu. A zároveň se vyhnout i polaři. Což je mnohokrát hodně těžký úkol, ale dneska se nám to povedlo. I s troškou štěstíčka, že jsme otečovávali lajny zvenku a podobně. Dneska se to sešlo.“

Hrálo roli i specifické prostředí v Ostravě, které je jiné než na ostatních turnajích?

Perušič: „Myslím, že ano. Prostředí i atmosféra. Je to domácí turnaj, kulisa úplně úžasná, náš výkon to posouvá zase o třídu výš. Druhá věc je, že centrkurt je trošku specifický a když tam člověk není zvyklý trénovat a hrát všechny zápasy, může to hrát roli při časování na útoku, i na podání. To si myslím, že Rusům dneska přesně nehrálo do karet.“

Obhájili jste postup do finále z roku 2019, už teď můžete být spokojení?

Perušič: „Je to úžasný! Já si dobře pamatuju, jak jsme tady v roce 2018 prohráli strašlivě dlouhý tie-break s Rusama Semjonov-Lešukov. Poslední míč jsem nahrál přes síť z horší pozice a Semjonov to zablokoval. Já odjížděl domů a trápily mě myšlenky, jestli tohle nebyla naše jediná šance urvat nějakou medaili z velkého turnaje. Že když jsme tento zápas nezvládli, podobně už nikdy tak velkou šanci mít nebudeme... A o tři roky později tady stojíme se dvěma medailema z ostravského turnaje v kapse a další máme ze zahraničí. Je to úžasný pocit! Je krásné vidět, jakou práci s námi trenér Andrea Tomatis odvedl. A jak to domácí prostředí hraje roli.“

Jsou rozdílné vaše cesty do finále z let 2019 a teď?

Schweiner: „Je to srovnatelný. Jsme nervózní před každým zápasem. Doma, i na jiném turnaji. Ale po prvních pár míčích to opadne a zdravá nervozita je dobrá na soustředění.“

Co si dáte na oběd před finále?

Schweiner: „Vítězná kombinace se nemění, snad zůstane stejné meníčko. Tedy nějaká rýže a zelenina. A dezerty, ale k nim můžeme jen čichat.“ (usmívá se)

Řešíte soupeře do finále?

Perušič: „S Holanďanama jsme hráli dvakrát. Jednou, když jsme začínali, nás strašlivě seřezali.“

Schweiner: „To jsme možná neuhráli ani set v součtu...“

Perušič: „A podruhé jsme s nimi hráli 22:20 v tie-breaku. Jsou podobný typ jako Rusové, výborní útočníci, jsou hodně vysoko a mají výborný servis. U nich je to vždycky vabank, jak zahrajou. S Brazilci jsme nikdy nehráli, párkrát jsme s nimi trénovali a ti mají podle mě ještě větší výkonnostní výkyvy."

Schweiner: „Přejeme si dobrý výkon.“

Perušič: „Přesně, každý další zápas před touhle úžasnou kulisou je skvělý. A i když to nevyjde, je to pro nás i tak další výborný úspěch.“