Pavel Nedvěd může být hrdý na přítelkyni Lucii: Má doma magistru!

On vystudoval vysokou školu fotbalovou a doma má místo červeného diplomu zlatý míč. To láska Pavla Nedvěda (48) má vzdělání tradičnějšího střihu. Včera se Lucie Anovčínová (25) pochlubila čerstvým titulem magistry z Varšavské univerzity Collegium Humanum.

Aby nedošlo k mýlce. Tahle soukromá vysoká škola má i pobočku v Praze, která za 26 tisíc korun na semestr nabízí studijní obor management, a to včetně toho sportovního.

Viceprezident Juventusu se tak možná doma dočká (ne)vyžádaných rad, jak Starou dámu řídit. Aktuálně by mohlo jít třeba o konzultace, co si počne, až Cristiano Ronaldo vezme kramle z Turína. Ta možnost totiž stále visí ve vzduchu a bude záležet jen na tom, jestli někdo v kapse najde dost zlaťáků, které by zaplatil jemu i Juventusu.