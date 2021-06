Největší hvězdy Itálie: mladá zeď, zkušení stopeři i brazilský Pirlo

101 startů za národní tým, devět vyhraných „scudett“ a stále ohromná kvalita. Zkušenosti k nezaplacení, zvlášť když Bonucciho automaticky řadíme do dvojice k Giorgiu Chiellinimu, o tři roky staršímu kapitánovi a parťákovi z Juventusu. „Za mě asi nejlepší stoperská dvojice, co vůbec hraje,“ složil kompliment dnešnímu soupeři český záložník Jakub Jankto. Končit se nechystá, v Juventusu má Bonucci kontrakt ještě na další tři roky. Nizozemská mladá hvězda Mathijs De Ligt se tak v Turíně stále bude mít od koho učit. „Stará dáma“ dobře ví, co dělá. Za rok bude chtít titul, o který ji letos připravil Inter Milán, rozhodně zpět.

Asi byste na soupisce Italů na první pohled našli více „sexy“ jmen, ale kdo si může říct, že je čerstvým vítězem Ligy mistrů? Jorginho, rodák z brazilské Imbituby, který od patnácti let fotbalově vyrůstal v Hellasu Verona, ano. Jihoamerické sklony elegantní defenzivní záložník nezapře. Nečekejte tvrdé osobní souboje, ostré srážení a spoustu karet, opora Chelsea vyniká herním přehledem a famózní kopací technikou. Z hloubi pole tvoří hru ve stylu Andrey Pirla, stačí se rozběhnout a míč vám od něj přistane přesně na noze. Po přestupu z Neapole do Londýna vyhrál nejen ušatý pohár, ale i Evropskou ligu. Teď má Jorginho další cíl: EURO a pak Premier League.

Ciro Immobile

Pozice: útočník, 31 let (Lazio Řím)

Hodnota podle TransferMarktu: 969 milionů korun

Zlomová sezona? 2011/12 v druholigové Pescaře. V hlavní roli: trenér Zdeněk Zeman. Právě český kouč Immobileho nakopl do velkého fotbalu. V postupovém roce nastřílel rychlý blonďák 28 branek a pak to přišlo. Neuvěřitelná čísla. Pětkrát v Serii A slavil v jednom ročníku aspoň 20 gólů, celkem to v prestižní soutěži dělá vynikajících 155 kusů. Zatímco angažmá v Dortmundu či Seville mu nesedlo, doma v Itálii je k neudržení. V reprezentaci mu to pálí o dost méně (45 utkání/12 tref), ale stejně to bude právě hvězda Lazia Řím, na koho bude Roberto Mancini spoléhat. V březnové kvalifikaci na mistrovství světa 2022 v Kataru skóroval dvakrát a přispěl ke stoprocentnímu zisku.