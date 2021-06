Těšila se, jak si jako správná sportovní fanynka užije boxerskou exhibici hvězdného Floyda Mayweathera s youtuberem Loganem Paulem, jenže místo toho musela golfová kráska Paige Spiranacová (28) v hotelu poslouchat jiný koncert. Ten postelový.

Velkou sportovní událost v USA si nenechala ujít ani dáma, která dokáže fanoušky rozdráždit lechtivými snímky na Instagramu, a byť to mělo být jen u televize, velmi se na ni těšila.

„Nesnáším to tu. Vedle mají sex a na druhé straně štěká pes,“ čílila se Paige mezitím, co dala televizi pořádně nahlas, aby okolní ruchy v hotelu přebila. „Dáma předvádí životní výkon a zdá se, že se ti dva blíží do velkého finále,“ dodala kráska.

To ještě nevěděla, že vedle sledování plné porce osmi boxerských kol bude muset zvládnout vyslechnout i druhé kolo divokých orgií ve vedlejším pokoji. „Panebože, oni začali znovu. Jsem úplně šílená,“ napsala ještě.