Exhibici bez vítěze dominoval Mayweather, Paul vydržel osm kol

I kdyby se podařilo jednomu druhého knokautovat, exhibice v Hard Rock Stadium v Miami mezi boxerskou legendou Floydem Mayweatherem a youtuberem Loganem Paulem by byla bez vítěze. K ukončení však nedošlo, protože hvězda internetu, která nastoupila do teprve druhého zápasu v kariéře, dokázala vydržet v postoji všech osm kol.

Většinou však ale Paul schytával rány a snažil se dostat do klinče. Neporažený 44letý Mayweather s bilancí 50-0 byl aktivnější a rozdal většinu ze 73 kombinovaných úderů. Pokud by tedy byli přítomni rozhodčí, zápas by určitě ovládnul Mayweather.

Zároveň by ale také souboj vypadal jinak. Jisté tak je, že vítězi se stávají oba díky velkým částkám, které za exhibici dostanou. Zejména pak bývalý boxer s přezdívkou „Money“ (ang. peníze). Jeho základní odměnou bylo 10 milionů dolarů (zhruba 210 milionů korun) plus 50 % z prodaných přenosů. Paul má dostat 250 tisíc dolarů (5,2 milionů korun) a 10 % z přenosů.

„Bavil jsem se,“ řekl po zápase Mayweather. „Musíte si uvědomit, že už mi není 21 let. Byl lepší, než jsem si myslel, že bude,“ dodal neporažený boxerský šampion.