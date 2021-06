Kvalifikace atletů na OH: systém jako z Pelíšků. Kde udělali soudruzi chybu?

Bojují o své životní sny, ve hře o olympijské Tokio se ale atleti musí smířit se značně kontroverzním kvalifikačním systémem. V něm vede cesta do Japonska kromě extrémně tvrdých limitů přes kritizovaný světový žebříček. „Soudruzi někde udělali chybu,“ zlobí se Miroslav Ševčík, ředitel Memoriálu Josefa Odložila.

Slavné Tokio 1964. Josef Odložil se ve finále patnáctistovky ze závětří třetí dráhy vyvezl až k senzační stříbrné medaili na olympijských hrách.

„Nominoval se na poslední chvíli, dostal se do finále, kde způsobil jedno z největších překvapení atletických soutěží. Kuba by to na olympiádě svým drtivým finišem mohl zopakovat,“ usmívá se Miroslav Ševčík, Odložilův synovec.

Úkolem ukončit víc než půlstoletí čekání na olympijskou medaili v běžeckých disciplínách nad 400 metrů pověřil Jakuba Holušu, jednu z tváří české atletiky posledního desetiletí. Borce, který před šesti lety v pražské O2 areně na patnáctistovce památně vyhrál halové mistrovství Evropy, univerzálního vytrvalce s velkou zbraní v koncovce, která se v globálních finále hodně cení.

Jenže olympijské finále je teď pro Holušu ještě v mlze, zatím je mimo sestavu pro Tokio. Po zdravotních potížích v minulých sezonách se teprve dostává do formy, s níž by mohl reálně usilovat o hodně ostrý kvalifikační limit 3:35,00 minuty. Druhou šancí je zmatečný svět olympijského kvalifikačního žebříčku.

„Je to systém, který připomíná řízené plánování, soudruzi někde udělali chybu. Je to samozřejmě méně spravedlivé než systém předtím,“ kritizuje Ševčík.

Žebříček proti číslům

Kvalifikační systém je postavený na stanovení tvrdých limitů s ostrostí samurajského meče. Světová atletika dopředu počítala, že je splní jen minimum závodníků. Zbytek se musí snažit bojovat v žebříčku, který ale jde svou filozofií proti dávné atletické tradici přesných čísel.

Pořadí v rankingu se určuje podle průměru pěti nejlepších závodů na bodovaných akcích. Hodnotí se ale nejenom samotný výkon, nýbrž i druh mítinku a body se dávají i za umístění.

„Já jsem byl na Tretře šestý a dostal jsem za to osmdesát bodů navíc, což je na čtvrtce skoro vteřina. Je to nesmysl,