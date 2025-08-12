Začíná přestavba Ďolíčku: na legendárním stadionu jde k zemi zeď se slavnou malbou
Generální oprava Ďolíčku odstartovala demolicí jižní zdi fotbalového stadionu Bohemians. Z prostoru u tramvajové zastávky s ní zmizí nátěr od streetartového umělce ChemiSe. Je to cena za nutnou rekonstrukci odpadní stoky, která umožní výstavbu nové tribuny za jednou z branek. ChemiSova malba byla v září 2022 v rámci oslav devadesáti let trvání klasického vršovického stadionu první známkou blížící se přestavby. Velkolepý mural ozdobil novou zeď, která nahradila nevzhledné budovy kasina a zastavárny.
Fanoušci i obyvatelé Vršovic si rychle oblíbili dílo, které znázorňovalo komerčního radu Zdeňka Dannera v právě otevřeném Ďolíčku, legendárního Antonína Panenku či několik symbolických odkazů.
Teď však musí malba spolu s celou zdí ustoupit prvním pracím na přestavbě městského stadionu, který bude v příštích pěti letech financovat klub, aby v pronajatém areálu mohl i dál hrát zápasy první ligy a případně i evropských pohárů.
Problémem je odpadní stoka v jižní části stadionu. Kvůli ní v minulosti Bohemians nemohli za jednou z branek instalovat montovanou tribunu.
„Rekonstrukcí stoky se zahajují práce na jižní straně stadionu, kde by měla v nejbližších měsících vyrůst v rámci první etapy nová tribuna,“ vysvětluje ředitel klubu Darek Jakubowicz. „Jižní část se během podzimu a zimy začne vyklízet, aby byl pozemek čistý a připravený ke stavbě. Její začátek závisí na tom, kdy dostaneme stavební povolení. Platí, že 16. prosince, kdy slavíme 120. výročí založení klubu, chceme ťuknout na základní kámen.“
Rekonstrukce jižní strany Ďolíčku bude první fází oprav. Na tomto místě směrem k Vršovické třídě, místní terminologií U tramvaje, vyroste kromě hlediště taky rozsáhlý prosklený prostor, který bude otevřený i ve všední dny.
„Bude to volné prostranství pod střechou, které bude přístupné i během týdne. Bude tam kavárna, fanshop nebo foodtrucky. Budou se tam moct pořádat kulturní akce,“ vysvětlil Jakubowicz.
Bohemians během léta počítají také s přípravou severní části hřiště a části dosavadního kotle domácích na plánované posunutí hřiště o tři metry.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|4
|3
|1
|0
|8:2
|10
|2
Sparta
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|4
Karviná
|4
|3
|0
|1
|6:3
|9
|5
Jablonec
|4
|2
|2
|0
|5:2
|8
|6
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|7
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|3:2
|7
|8
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|9
Teplice
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|10
Bohemians
|4
|1
|0
|3
|1:6
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Hr. Králové
|4
|0
|2
|2
|4:7
|2
|13
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu