EURO v luftu! Reprezentanti za 11 dnů nalétají 7800 kilometrů

Fotbaloví reprezentanti odehrají ve skupině Eura tři zápasy, což je dohromady 270 minut – 4,5 hodiny, chcete-li. V letadlech stráví cestováním takřka trojnásobek času, 12 a půl hodiny. Pokud vše půjde hladce.

Elitní fotbalisti jsou na časté lety zvyklí, ale i tak podobné přesuny berou síly. Po nuceném přesunu českého tábora během Eura z Edinburghu do Prahy se z toho stala nespravedlivá zátěž. Na vině jsou striktní předpisy skotské hygieny, která pohrozila, že v případě jediného pozitivního testu může poslat do karantény celý tým, čímž by pro Česko turnaj prakticky skončil.

„Čelíme rozhodnutí, které přijaly vyšší autority. Na to jsme krátcí. Není možné s tím něco udělat, je třeba se s tím srovnat. Podle mě má kemp v domácím prostředí i své výhody,“ řekl šéf FAČR Petr Fousek. Jak přesně to s přesuny bude český tým řešit, je zřejmé z tabulky šesti letů. Na první a poslední zápas se poletí s dvoudenním předstihem, na prostřední jen den předem.

Cílem reprezentace bude dvakrát Glasgow (1400 km, zhruba 2.10 hod. letu) a nakonec Londýn (1100 km, 1.55 hod. letu), celkem jde o 7800 kilometrů a 12 a půl hodiny ve vzduchu. Plus je třeba přičíst přesuny autobusy ve výchozí i cílové destinaci.

Na druhou stranu pořád jsou na tom Češi lépe než Chorvati, jejichž lety na ostrovy a zpět budou každý přibližně o půlhodinu delší.

Letový řád nároďáku

Sobota 12. června: let Praha – Glasgow 130 min.

Pondělí 15.00 Skotsko – ČESKO 90 min.

Pondělí 14. června: let Glasgow – Praha 130 min.

Čtvrtek 17. června: let Praha – Glasgow 130 min.

Pátek 18.00 Chorvatsko – ČESKO 90 min.

Pátek 18. června: let Glasgow – Praha 130 min.

Neděle 20. června: let Praha – Londýn 115 min.

Úterý 21.00 Anglie – ČESKO 90 min.

Úterý 22. června: let Londýn – Praha 115 min.

---

CELKEM: zápasy 270 minut, lety 750 minut.