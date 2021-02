„Prověří“ talenty po COVIDu. Nechceme ztrácet čas, tvrdí Mulač

To, jak vyjdou mladí fotbalisté z dlouhé doby strávené v koronavirovém a tréninkovém „bezčasí“, má zjistit pilotní projekt společnosti ProFútbolAnalytics, která se ho pokusí rozjet s vědomím fotbalové asociace (FAČR). K monitoringu výkonnosti má pro začátek dojít ve Středočeském, Moravskoslezském a Zlínském kraji. „Chceme pomoct mládeži, každý ztracený půl rok je škoda,“ říká šéf mezinárodního programu pro analýzu a zlepšení dovedností mladých hráčů Martin Mulač. Ten přitom zároveň stojí za iniciativou Nový fotbal – Nové tváře, jež si klade za cíl očistu domácího sportu číslo jedna. „Potvrzuji, že budu kandidovat na místopředsedu FAČR a do výkonného výboru,“ tvrdí.

Mulač, jenž patří mezi kritiky fungování mládežnických akademií a nabízí vlastní model výchovy talentů, se několikrát sešel s předsedou FAČR Martinem Malíkem. Naposledy tuto středu. „S panem Mulačem jsem z jeho popudu jednal opakovaně. Chce spustit pilotní projekt na testování mladých hráčů. Za tím účelem se domlouvá s některými okresy a kraji,“ říká Malík. Konkrétně se jedná o tři: Středočeský, Moravskoslezský a Zlínský. „Vždycky jsme chtěli českému fotbalu pomoct, neobjevili jsme se až nyní. Ale když jsme náš program nabízeli před třemi lety i jindy, skončilo vše na lidech, kteří rozhodovali o mládeži. Teď se situace změnila, tito lidé a jejich spojenci, kteří byli zapleteni do různých kauz, raději odešli nebo byli odejiti,“ tvrdí Mulač.

Jeho projekt, jenž už zaujal Slovenský fotbalový svaz, je založen na sbírání dat o hráčích, porovnání jejich výkonnosti, nastavení obtížnosti tréninků a zajištění progresu. Díky působení ve dvanácti zemích prý mají Mulač a spol. k dispozici údaje o 160 tisících hráčů. V Česku má tehdy, až budou uvolněny podmínky pro přípravu, odstartovat monitoring na úrovni Grassroots, tedy neprofesionálního fotbalu. Trenéři dostanou podklady a manuály, podle nichž pojedou.

„Nejde o to dělat nějaké monitoringy či testy hned týden po začátku tréninků, děti potřebují hlavně zase dostat chuť do fotbalu. Problém je v tom, a máme na to i zpětnou vazbu z klubů, že hodně z nich teď fotbal ani nepostrádá. Může se stát, že si odvykly na pravidelný režim tréninků,“ upozorňuje Mulač. „Asociaci to umožní aktuální pohled na situaci. A navíc určitě přispěje k očistě fotbalu jako podklad pro Národní sportovní agenturu.“

V Mulačově plánu je, že na monitoring a srovnání hráčů od devíti let v rámci okresů a krajů naváže sestavení okresních výběrů dvanáctiletých a jednou za měsíc jejich turnaj. V budoucnu vše záleží na tom, zda vedení FAČR projeví zájem o další a širší spolupráci. „Když se náš program bude asociaci líbit, máme model pro celou republiku,“ nabízí Mulač. V prvotní fázi je podle něho projekt k dispozici zdarma. „Je to vstup do českého fotbalu, nikdo nám nemůže omlátit o hlavu, že nám teď někdo vyplatí peníze. Pilotní projekt nabízíme zdarma až pro pětadvacet tisíc mládežníků Grassroots a pak i dále pro celou Českou republiku,“ říká Mulač. Posléze záleží na podmínkách a vzájemné domluvě. „Naše dohoda je taková, že pokud se projekt osvědčí, zvážíme jeho plošné rozšíření. Po nás nechce pan Mulač ani korunu,“ tvrdí Malík.

Otázkou je, proč Mulač, jenž je lídrem iniciativy Nový fotbal – Nové tváře deklarující snahu o očistu tuzemského nejpopulárnějšího sportu nepočkal právě na to, zda a nakolik se v jeho čele ocitne nová garnitura. Ostatně Malík se za tři roky ve funkci nijak neohrazoval proti Romanu Berbrovi, obviněnému kvůli korupci.

Mulač v tom žádný rozpor nevidí. „Není na co čekat. Zatím se ani nikdo opravdu nepřihlásil, že bude kandidovat na předsedu či do výkonného výboru. Jednáme transparentně, každý půlrok u dětí je znát. Nejde jen o elitní kategorie a talenty, ale i o děti z malých obcí a měst,“ reaguje Mulač, který se chystal podpořit některého z nových adeptů na top pozici. Sám se nicméně i nadále hodlá ucházet o druhou nejvyšší funkci. „Potvrzuji, že chci kandidovat na místopředsedu a do výkonného výboru,“ hlásí.