To by šlo! Češi podle simulace vyhrají EURO, ve finále porazí jiné překvapení

Nebuďte při zdi, žádná malomyslnost, jedete si pro triumf! Takový vzkaz českým fotbalistům a jejich fanouškům posílá alespoň společnost Sportradar, která nasimulovala průběh nadcházejícího EURO. Tým Jaroslava Šilhavého dostala až do finále, kde mu jako soupeře přisoudila další překvapivý tým, Dánsko. A taky vítězství 3:2. Teď už zbývá maličkost: potvrdit to na hřišti…

Sportradar je společnost, která se zabývá sběrem a analýzou sportovních dat. Její „supercomputer“ jich „přežvýkal“ miliony, prošel si výsledky účastníků letního mistrovství Evropy za posledních dvacet let a na základě algoritmů předpověděl, jak by se mohl turnaj vyvíjet.

„Simulovaná realita nám dává příležitost modelovat, jak by probíhal skutečný turnaj, jako by se odehrál na skutečných stadionech,“ stojí v prohlášení Sportradaru.

Čechům při tom nadmíru přál. Nejen, že by je nechal postoupit ze skupiny. Dokonce jim nalinkoval jízdu až do úspěšného finále. „Fotbal je nepředvídatelný a to je jedna z věcí, která se nám na této hře nejvíce líbí,“ uvedl Werner Becher, generální ředitel Sportradaru pro Evropu, Střední východ, Afriku a Latinskou Ameriku. „Ale jen málo fanoušků by tipovalo na finále Česko a Dánsko,“ zdůraznil odvážnou předpověď.

Umělá inteligence krom toho odhaduje, že v semifinále Češi vyřadí Portugalce a Dánové, kteří šokovali Evropu vítězstvím v roce 1992, Angličany. Francie s Itálií mají skončit už v osmifinále a Němci opustit turnaj ve čtvrtfinále.

Tomu se říká výzva!