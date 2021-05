Slováci rostou: Šatan s Ramsaym udali směr, září lídr i talent z Třince

Mezi nejlepších osm se Slováci na mistrovství světa nepodívali dlouhých osm roků. Naposledy se jim to povedlo ještě za trenéra Vladimíra Vůjtka v roce 2013. Pětkrát skončili těsně devátí. Po výborném rozjezdu ovšem mohou být nabití zdravým sebevědomím.

Extrémně mladý tým (průměr 24,5 roku) šlape. Má energii, rychlost, chuť i odhodlání. A navíc skvělé vedení. Nejenom na lavičce, kde od roku 2017 vládne zkušený Craig Ramsay. Hromadu práce odvádí i legendární Miroslav Šatan. Generální manažer týmu a prezident hokejového svazu.

Tichý zabiják, jak se Šatanovi přezdívalo, je novodobou legendou slovenského hokeje. Vyhrál Stanley Cup (2009), z mistrovství světa má kompletní sbírku medailí (zlato 2002, dvě stříbra 2000 a 2012, bronz 2003). Žádný ze slovenských hokejistů v národním dresu nenastřílel víc branek. Ani Jozef Golonka v československé éře. Šatan nasázel 86 gólů, Golonka 82.

Po krachu na šampionátu 2017, kde se rozhádané Slovensko tak tak zachránilo, se Šatan stal generálním manažerem týmu. První úkol: utišit hromy a blesky. Hráči, trenéři i lidé z vedení svazu byli na Slovensku rozhádaní, stávkovalo se. Šatan největší spory uhladil, najal kanadského experta Ramsayho.

Ten má k ruce další výrazné figury, například Michala Handzuše. Ani pod jejich vedením se sice Slovensko zatím na mistrovství světa do čtvrtfinále nedostalo. Natož aby navázalo na Vůjtkovo fantastické stříbro z roku 2012. Ale herní projev se výrazně zvedl. Prostor dostávali mladí hráči. Rychlost a dravost nechyběla. Tým skončil dvakrát těsně devátý.

„Craigův přínos je obrovský,“ měl jasno Šatan. „Jeho práce je vidět. Na to, jak Slovensko na šampionátech hrálo, jsme dostávali hodně komplimentů od manažerů jiných reprezentací. Postřehli změnu. Všimli si, že máme hodně zapracovaných mladých hráčů, kteří nejsou do počtu.“

Tohle se Šatan snaží postupně dostat i do dalších reprezentací. A na klubovou úroveň. „Doufám, že způsob, jakým se změnila reprezentace a jaký hokej ukázala, přeberou i naši kluboví trenéři,“ říkal už po domácím mistrovství v roce 2019. „Ať už na dorostenecké, juniorské, nebo extraligové úrovni. Ramsay ukázal směr, kterého se drží všichni, co chtějí být úspěšní. Věřím, že my Slováci si od Craiga něco do budoucnosti vezmeme. S takovým projevem a hrou budeme slavit úspěchy.“

V Rize už dílčí úspěchy slaví. Jejich hra baví, navíc nese výsledky. Vítězství nad Ruskem se počítá vždy. „Málokdo asi čekal tak dobrý start,“ říká bývalý útočník Ladislav Nagy pro sport.sk. Sám až tak překvapený není. „Před mistrovstvím jsem mluvil s Mirom (Šatanem) a říkal jsem mu, že tým je výborně poskládaný a má na to, aby se konečně do čtvrtfinále dostal. I v minulých letech nám chyběl bodík, trochu štěstí. Teď to kluci zvládají perfektně. Výborně bruslí, dávající si pozor na vyloučení. O tom je dnešní hokej.“

Nagymu se líbí ještě jedna věc. Jak tým žije. „Celá střídačka zápasy prožívá, všichni tahají za jeden provaz. Moc hezky se dívá, jak každý odvádí svou práci. Určitě přijde zápas, kdy nohy tak nepůjdou, ale zatím je to opravdu výborné.“

Předčasné euforii Slováci nepropadají. Zkušený kouč jim to ani nedovolí. Dobře ví, že další těžcí soupeři je ještě čekají. „Nemyslím si, že jsme něco zlomili,“ odpovídal Ramsay novinářům. „Víme, kdo jsme, jak máme hrát a na čem musíme pracovat. Klíčové pro nás je – vybudovat dobrý tým. Takový, který bude stavět na bojovnosti, pozitivních aspektech a všichni se v něm budou respektovat. Stále ho budujeme. Musím ale říct, že všichni dělají skvělou práci. Podporují se, burcují. Ať nás čeká jakýkoliv zápas, vždy budeme hrát jako o život. Tvrdě, rychle, obětavě!“

Slovenské pilíře na šampionátu v Rize

MAREK HRIVÍK

útočník, 29 let (Leksand)

bilance na MS: 3 zápasy/ 4 body (2+2)/ +5

Z Leksandu si přivezl parádní formu. Jako první slovenský hokejista v historii ovládl bodování základní části švédské ligy. Ve 44 zápasech nasbíral 51 bodů (14+37), byl vyhlášený nejužitečnějším hráčem soutěže. Vybojoval si kontrakt v ruském Nižněkamsku, do KHL se vrátí po dvou letech. Sezonu 2018/19 odehrál v Podolsku. Elitní desítku bodování švédské ligy atakoval i jeho spoluhráč Peter Cehlárik (20+20), se kterým teď hraje i v elitní formaci na šampionátu. Skvěle je doplňuje Robert Lantoši z farmy Bostonu.

MARTIN GERNÁT

obránce, 28 let (Třinec)

Bilance na MS: 3 zápasy/ 2 body (1+1)/ +3

Na mistrovství světa má dva klíčové cíle: 1. Uspět s týmem. 2. Ukázat se skautům z NHL. V Třinci patřil k nejofenzivnějším bekům extraligy, v aktuální sezoně suverénně vyhrál bodování obránců, z 50 zápasů měl 41 bodů (13+28). Byl klíčovou postavou Ocelářů na cestě za mistrovským titulem. „Martin rozhodně na NHL má, je to opravdu komplexní hráč, u kterého je pořád vidět, že začínal jako útočník,“ říká bývalý slovenský obránce Ľubomír Sekeráš. „Kdyby se ukázal na šampionátu, byla by to letenka do NHL.“

JÚLIUS HUDÁČEK

brankář, 32 let (Spartak Moskva)

Bilance na MS: 2 zápasy/ průměr gólů 1,20 / úspěšnost 95 %

Zkušený gólman, který se prosadil ve Švédsku (Södertälje, Frölunda, Örebro), v Česku (Pardubice) i v ruské KHL (Čerepovec, Spartak). Má stříbro z mistrovství světa 2012, byť tam pouze jistil famózního Jána Laca. Momentálně chytá za Spartak Moskva, z padesáti zápasů si držel úspěšnost zákroků nad 90 %. V KHL si třikrát zahrál All Star Game. Šampionát sice jako jednička rozjel Branislav Konrád z Olomouce, proti Bělorusku chytil i trestné střílení Šarangoviče, ale zranil se. Na Hudáčka je spoleh.

MILOŠ ROMAN

útočník, 21 let (Třinec)

Bilance na MS: 3 zápasy/1 bod (0+1)/ +1

Univerzální útočník budoucnosti. Může hrát centra i křídlo. Kreativní, důrazný, zodpovědný, chytrý. Jakou úlohu v mužstvu dostane, tu si opravdu poctivě plní. Ukázal to i v aktuální sezoně v Třinci, se kterým získal extraligový titul. Na mistrovství světa je poprvé, nicméně Slovensko už reprezentoval na pěti světových šampionátech hráčů do 18 a 20 let. Za výběry osmnáctek hrál v letech 2016 a 2017, za dvacítky startoval v letech 2017, 2018 a 2019. Dohromady ve 24 zápasech nasbíral 12 bodů (8+4).