Sekeráš o Slovácích na MS: Zopakovat finále s Českem by bylo pěkné

Utíkal z nemocnice, aby si mohl zahrát finále mistrovství světa proti Česku. Vynikající slovenský obránce Ľubomír Sekeráš (52) by se vůbec nezlobil, kdyby se po 21 letech finálové složení v Rize opakovalo. „Bylo by pěkné se znovu potkat ve finále a zase dát trošku vědět, že Česko i Slovensko jsou stále na hokejové mapě,“ říká v rozhovoru pro Sport.

Rychlost, dravost a hokejová drzost. To by mohly být podle Ľubomíra Sekeráše zbraně Slovenska na mistrovství světa v Lotyšsku. Tým trenéra Craiga Ramsayho rozjede skupinu dnes proti Bělorusku (19.15) a zakončí ji bitvou s Českem.

Vzájemný zápas je daleko, ale kdybyste si měl tipnout, jak dopadne?

„Jaj. Nějak nám zápasy proti vám nesedí... Stále to tam nějak buble, chceme hrát co nejlépe a dostaneme latu. Ale myslím si, že mladí kluci už tohle cítit nebudou, bude to jiný zápas. Vyrovnaný. Rád bych tipnul, že Slovensko vyhraje, ale uvidíme. Bude to vyrovnané.“

Co ukáže slovenský tým na mistrovství světa?

„Nepadá se, máme mladý tým, takže je vhodná doba ukázat dravost. Je dobře, že mladí dostanou prostor a mohou se na mistrovství světa ukázat. Porovnat se s mezinárodní špičkou. Abychom viděli, na jaké úrovní vlastně jsme.“

Pomůže jistota, že se nesestupuje? Bude menší tlak?

„Určitě ano. Pro mladé, kteří jedou poprvé na takové fórum, je to výhoda. Mohou hrát uvolněně. To, co v nich opravdu je, mohou ukázat na sto procent.“

Jaké jsou ambice Slovenska?

„Těžko říct, uvidíme, jak budou poskládané další týmy. Srdíčko mají kluci na správném místě, mladická drzost a dravost tam je, mohou ukázat pěkný slovenský hokej.“

Který z hráčů slovenského výběru vás osobně nejvíc baví?

„Nejradši bych byl, aby se všichni ukázali v dobrém světle. Slovenský hokej to potřebuje. Tým je dobře složený. Jsou v něm kvalitní starší kluci, slušná střední generace, a když se přidají mladí, funguje to. Pak to tým může dotáhnout daleko. Když mám říct jedno jméno, tak mě příjemně překvapil Martin Gernát z Třince.“

Z týmu Ocelářů odchází, pomýšlí na NHL. Mohl by vás v tom následovat? Vy jste z Třince odcházel po stříbrném mistrovství světa 2000, kdy už jste nebyl nejmladší...

„Byl jsem mladý chalan, bylo mi jen přes třicet jedna (usmívá se). Šel jsem jim ukázat, jak se hraje hokej. (směje se) Vím, že Martin má tyto ambice, držím mu palce. Kdyby se ukázal na šampionátu, byla by to letenka do NHL. Pro Třinec to bude velká ztráta, ale měli by dalšího hráče, kterého by posunuli do NHL.“

Ve slovenském výběru se mluví i o talentovaném útočníkovi Juraji Slafkovském, jak na vás působí?

„Má to, co by měl správný útočník mít. Všechny předpoklady, aby z něho byl dobrý hokejista. Kdyby se mladí v útoku předvedli, byli bychom všichni rádi. Jen dobře pro Slovensko.“

Chybí vám někdo ve výběru?

„Trenér Ramsay je velmi dobrý kouč, má šťastnou ruku, kluky má naskenované a dobře tým poskládal. Odvádí velmi dobrou práci, je to na zápasech vidět. I na posledním mistrovství světa na Slovensku působil tým dobře herně, bohužel tam nezvládl pár momentů v koncovkách, kdy si to v poslední minutě pokazil. Ramsay herně posunul slovenskou hru dopředu.“

A český tým na vás působí jak?

„Pořád máte z čeho vybírat, máte kvalitní hráče, velmi dobré mužstvo. Věřím, že konečně nějakou medaili zase získáte.“

Nominace Slovenska brankáři: Hudáček (Spartak), Húska (Hartford/AHL), Konrád (Olomouc)

obránci: Bučko, Ďaloga (oba Pardubice), Ivan (Zvolen), Gachulinec (Detva), Nemec (Nitra), Gernát (Třinec), Grman (SaiPa), Jánošík (Oskarshamn), Kňažko (Turku), Rosandič (Liberec)

útočníci: Cehlárik, Hrivík (oba Leksand), Pospíšil, Skalický (oba Rauma), Faško-Rudáš (B. Bystrica), Holešinský (Nitra), Kelemen (Zvolen), Buc (Bratislava Capitals), Krištof (Oulu), Lantoši (Providence/AHL), Liška (Čerepovec), Roman (Třinec), Slafkovský (Turku), Studenič (New Jersey), Sukeľ (Sparta)