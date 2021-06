Stavjaňa v Nitře: Kvalita na Slovensku stoupla. Tlak je třeba, jen nesmí ničit

Na mistrovství světa v roce 2017 byla slovenská reprezentace tak mizerná, že málem sestoupila. Nakonec skončila čtrnáctá, zachránila se. O dva roky později jim ale spadla kategorie do 18 let. Vrchol krize? Možná. Snad. Tým se vrátit zpátky nepodařilo, protože dvě MS divize I byly zrušeny. Ale v Rize vidíte, že Slovensko začíná vytahovat nová jména. Na šampionátu má devět hráčů pod 22 let, dokonce tři teenagery. S novými jmény se pere o play off . V kádru jsou i Róbert Lántoši, Adrián Holešinský a Šimon Nemec, kteří si v sezoně prošli Nitrou a vedl je Antonín Stavjaňa.

Platí, že zlá doba, kdy Slovensku reálně hrozil pád z A skupiny mistrovství světa, je pryč?

„Musím říct, že třeba kvalita slovenské extraligy šla jednoznačně nahoru. Je to podobné jako u nás v Česku. Postupně se objevuje vlna mladých hráčů, kteří mohou vytvořit zajímavou generaci, a ta by mohla dát základ stabilním výsledkům a výkonům.“

Na MS teď hrají Juraj Slafkovský a Šimon Nemec, oběma je sedmnáct, Samuelu Kňažkovi osmnáct. Nemce trénujete v Nitře. Právem se o nich tolik mluví?

„Tady je vždycky základ být upřímný. Pokud se hráč v takhle nízkém věku prosadí na vysoké úrovni, je to vždycky fantastické. Ale taky je potřeba vidět, že pořád mají do velkého hokeje teprve nakročeno, musí to potvrdit. Pořád se pohybujete ve vlnách, kdy je zlepšení skokové, ne kontinuální. Vždycky je tam velký progres, a když se někam vydrápete, musíte zlepšení obhájit. Nechtěl bych předbíhat, zaděláno na velkou kariéru mají oba určitě. Dál to bude i otázka dobré volby na draftu, aby jednou šli do mužstva, kam zapadnou, kde budou mít dobrého trenéra, který jim bude v NHL věřit. Vidíte, že mohou jít strašně daleko, na druhou stranu na té cestě je pořád strašná spousta proměnných.“

U Nemce každopádně upoutá, že v sedmnácti letech má za sebou už druhou sezonu v Nitře. První spíš testovací, tahle pod vámi už naplno. The Hockey News mu předvídá, že na draft půjde v roce 2022 už v první desítce. Přemýšlí klub hodně o jeho rozvoji?

„O jeho talentu se vědělo a podle mě pro něj byla dobrá volba, že šel před dvěma roky do Nitry. Zvolil si klub, který má ambice, ale na druhou stranu nehraje na výsledky za každou cenu. Vedení Nitry chce klub profilovat tak, že tady se dává příležitost mladým hráčům. Tady nejedou cestou, že by se nakoupil tým na titul, v pátém kole se zjistilo, že to není ono, tak se začnou vyhazovat hráči.“

A trenéři.

„A trenéři. (usměje se) Zvolili si cestu, že chtějí zapojovat mladé, vychovávat je a snaží se směr důsledně prosazovat. Nitrou za poslední roky prošlo dost hokejistů, které to tady nakoplo k dobrým smlouvám a progresu v kariéře. S vedením jsme si tuhle strategii odsouhlasili a snažíme se ji dodržovat.“

V sezoně jste nasadili další dva šestnáctileté hráče. Často taková věc bývá jen pro čárku, že se ukážete, jak máte mladé v akci, ale ve skutečnosti prostor nedostanou. Nitře nejde jen o dobrou image?