Hložek i talenti gigantů: mladé pušky, které se vyplatí sledovat na EURO!

Ač věkem patří do škatulky student, na hřišti je diplomovaným architektem kreativních myšlenek. Španělé jsou z něj ohromeni. Experti jej nazývají nástupcem Andrése Iniesty. Přitom jej Barcelona vykoupila jako neznámého klučinu z Las Palmas po třech startech. Vyšel ji na 4,6 milionu eur (cca 116 milionů korun). Dnes je jeho hodnota podle Transfermarktu 70 milionů eur (cca 1,78 miliardy korun). V uplynulé sezoně se stal druhým nejmladším hráčem, který za katalánský celek odehrál 50 soutěžních zápasů. Dřív to stihl pouze Lionel Messi.

Jude Bellingham

17 let

záložník

Borussia Dortmund/Anglie

Bilance v sezoně za klub: 44 zápasů, 4 góly, 4 asistence

S fotbalem začal pořádně až v sedmi letech, ale už v 16 patřil do základu druholigového Birminghamu, čehož si okamžitě všimli přední evropští skauti. Když došel na rozcestí s názvem budoucnost, ukázal na Borussii Dortmund. A byl to jeden z mistrovských tahů německého klubu. Mladý středopolař se rychle vsunul do základní jedenáctky a postupem času si získal pevnou pozici. A to natolik, že jej Gareth Southgate zařadil do finální nominace na EURO. V základu jej nečekejte, ale určitě během turnaje minimálně jednou z lavičky zazní: Hey, Jude!